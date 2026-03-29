أسوان توقع بروتوكول تعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية لدعم التنمية الاجتماعية

شهد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين المحافظة والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

ويأتي ذلك في ضوء جهود الدولة المصرية لتعزيز دور منظمات المجتمع المدني كشريك رئيسي في مسيرة التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور الدكتور القس أندرية ذكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة، وقد قام بتوقيع البروتوكول محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان، ممثلاً عن المحافظة، وممتاز جرجس، نائب رئيس الهيئة، ممثلاً عن الهيئة.

ومن جانبه، أوضح محافظ أسوان أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 عامًا للمجتمع المدني جاء ليكون خطوة محورية في بناء شراكات فاعلة بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني كأحد أهم أدوات بناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف: «انطلاقًا من الرؤية الهادفة إلى الارتقاء بجودة الحياة للمواطنين، ودعم خطط التنمية المحلية، والعمل على بناء شراكات متكاملة مع الكيانات المدنية القادرة على إحداث تأثير مجتمعي إيجابي، تأتي هذه الجهود في سياق متكامل يعزز التنمية الشاملة».

بروتوكول التعاون

وأكد المهندس عمرو لاشين أن محافظة أسوان تتميز بخصوصية حضارية وجغرافية، وفي ظل اهتمام الدولة بتمكين الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز مشاركة المواطنين في المجالات التنموية، فقد جاء هذا البروتوكول ليؤسس شراكة فعالة بين المحافظة والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بهدف توحيد الجهود وتنسيق الموارد والخبرات لتنفيذ برامج ومشروعات تنموية تخدم الفئات الأكثر احتياجًا، وتسهم في دعم جهود التنمية الاجتماعية وتمكين الفئات المستهدفة.

ويهدف البروتوكول إلى رفع الوعي ونشر الفكر المستنير، وترسيخ الأخلاقيات والقيم الإنسانية المشتركة التي تدعو إليها الأديان، وتعزيز مشاعر الولاء والانتماء، واحترام التعددية وقبول الآخر، مع دعم الجهود التنموية والاجتماعية والثقافية بالمحافظة، والتركيز على تمكين الفئات الأولى بالرعاية، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز الوعي المجتمعي.

وعقب ذلك، قام محافظ أسوان بإهداء درع المحافظة لرئيس الطائفة الإنجيلية بمصر تقديرًا للتعاون البناء والمثمر بين الجانبين.