مستشار رئيس الجمهورية يكشف أسباب الإصابة بالسكتة الدماغية

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين ، تفاصيل اهتمام الدولة المصرية بملف السكتة الدماغية من خلال مجموعة من الإجراءات الهامة قائلا: مؤتمر السكتة الدماغية والقسطرة الدماغية ، هام للغاية يضم العديد من التخصصات الهامة بما يبرهن علي أن الدولة المصرية بصفة عامة والقطاع الصحي بصفة خاصة يشهد تطورا كبير للغاية بما يعكس الاهتمام الكبير من السيد رئيس الجمهورية بملف الصحة ووضعه علي رأس الأولويات.

وتابع ، ملف السكتة الدماغية والجلطات المخية التي تفاجئ المريض المريض بعدد من الأعراض أبرزها النزيف المخي ولذا تم التركيز علي هذا المؤتمر الهام لتوطين كل ماهو جديد من خلال عرض آليات التشخيص المبكر الجديدة للتقليل من المخاطر الخاصة بالسكتة الدماغية .

واضاف مستشار السيد رئيس الجمهورية في حوار خاص لموقع صدي البلد الاخباري ، إن الدولة المصرية تملك خبرات كبيرة ولذا كان اتجاه الدولة في توطين أدوات التشخيص المبكر للعديد من الأمراض بالتعاون مع المراكز البحثية ووزارة التعليم العالي ووزارة الصحة والسكان مشيرا إلي أن الخبرات البشرية الكبيرة في مؤتمر السكتة الدماغية فرصة لتبادل الخبرات مابين العنصر البشري المحلي والعالمي بما يساهم في الارتقاء بالعنصر البشري في مجال الصحة .

ارتفاع ضغط الدم ومرض السكر

وأوضح الدكتور عوض تاج الدين ، إن أهم أسباب السكتة الدماغية ، ارتفاع ضغط الدم ومرض السكر أو الاثنين معا بالإضافة إلي العوامل الثانوية مثل التدخين والسمنة لافتا إلي أن المبادرات الرئاسية في مجال الصحة شملت العديد الكشف المبكر عن العديد الأمراض بما يزيد من فرص الشفاء بالإضافة إلي امتلاك الدولة قاعدة بيانات كاملة وخريطة صحية لكافة المواطنين.