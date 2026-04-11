إنجاز طبي .. وحدة السكتة الدماغية بمعهد ناصر تحصل على إشادة دولية

حققت وحدة السكتة الدماغية بمعهد ناصر إنجازًا طبيًا بارزًا بحصولها على إشادة دولية وتكريم رفيع المستوى، تقديرًا لنجاحها المستمر في تقديم منظومة رعاية صحية متكاملة تضاهي المعايير العالمية، في إطار استراتيجية المعهد الهادفة إلى تطوير التخصصات الدقيقة والارتقاء بجودة الخدمات الطبية.

تطور ملموس

وأعربت إدارة الوحدة عن فخرها بهذا التكريم، مؤكدة أن ما تحقق من تطور ملموس جاء نتيجة للدعم المستمر والتوجيهات الفعّالة من معالي الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إلى جانب المتابعة الميدانية الدقيقة من الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدعم الكامل من الأستاذ الدكتور محمود سعيد، مدير عام معهد ناصر، الذي وضع تحسين مستوى الخدمات الطبية وتذليل التحديات اللوجستية والفنية ضمن أولويات خطط التطوير.

وتُعد منظومة السكتة الدماغية بمعهد ناصر نموذجًا رائدًا للاستدامة والكفاءة، حيث تواصل عملها بنجاح منذ تأسيسها عام 1989.

وقد شهدت المنظومة، تحت إشراف الأستاذ الدكتور طارق منيسي، سلسلة من التطويرات الهيكلية وإدخال أحدث التقنيات الطبية، مما عزز من مكانتها كمركز مرجعي متميز للتدريب والعلاج على مدار سنوات طويلة من العطاء.