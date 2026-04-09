«ربط الابتكار بالتأثير».. انطلاق فاعليات المؤتمر الدولي الثالث للسكتة الدماغية 15 أبريل

تحت شعار «ربط الابتكار بالتأثير»، وفى ظل رعاية كريمة من وزير الصحة والسكان، الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وبحضور من نقيب الأطباء د.اسامة عبد الحي ، تستضيف مصر النسخة الثالثة من مؤتمر جمعية الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للأوعية الدماغية والقسطرة المخية فى الفترة من 15 إلى 17 أبريل، وفي اطار الاستعداد للمؤتمر أكد الأستاذ دكتور أحمد البسيوني " رئيس الجمعية " واستشاري المخ و الاعصاب بمستشفيات جامعه عين شمس أن المؤتمر يعكس الثقل الطبى لمصر وكفاءة كوادرها البشرية، حيث يشهد حضور دولى مكثف بمشاركة حوالى 80 خبيرًا عالميًا يُمثلون 36 دولة من أوروبا، وأمريكا، وأستراليا، وآسيا، وإفريقيا، علاوة على تسجيل نحو 3000 طبيب لحضور الفعاليات، فضلًا عن بث حى ومباشر لـ 18 حالة لايف من 8 مراكز مصرية، بمشاركة خبراء أجانب لتبادل الخبرات وإبراز جودة المنظومة الصحية المصرية.

الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المُقدمة

وشدد على أن مؤتمر جمعية الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للأوعية الدماغية والقسطرة المخية هذا العام يُقدم ورش عمل مكثفة تغطى كافة جوانب الرعاية، بدءًا من الوقاية والعلاج الدوائى، مرورًا بالقسطرة المخية، وصولًا إلى إعادة التأهيل والعلاج الطبيعى، موضحًا أن المؤتمر يتميز بنهجه التكاملى الذى يجمع أطباء المخ والأعصاب، والقلب، والأوعية الدموية، والأشعة، والتخدير، للخروج بورقة عمل وأدلة إرشادية تُسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المُقدمة للمرضى.

ووجه رسالة ترحيبية لضيوف مصر من الخبراء العالميين والعرب، مناشدًا الأطباء الشباب فى مصر والوطن العربى بضرورة استغلال هذا الزخم العلمى الغزير لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، بما ينعكس إيجابًا على مستقبل الرعاية الصحية فى المنطقة. ويعتبر المؤتمر هو المؤتمر الأكبر في مجال علاج السكتات الدماغية و القسطرة المخية بالشرق الأوسط و افريقيا لما يضمه من ممثلين للهيئات الدولية الطبية العاملة بالمجال و ما يشهده من حضور علمي مكثف ومشاركة فعالة من كافة الهيئات الصحية و الطبية و التعليمية في مصر