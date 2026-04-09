الصحة تنظم الجلسة الافتتاحية للمؤتمر القومي الأول للشبكة القومية للسكتة الدماغية

نظمت وزارة الصحة والسكان الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر المصري الدولي التاسع للسكتة الدماغية، والذي يُعد المؤتمر القومي الأول للشبكة القومية للسكتة الدماغية، تحت عنوان “Building Egypt’s National Stroke Network: From Vision to Reality”، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 10 أبريل الجاري.

منظومة متكاملة للتعامل مع السكتة الدماغية

‎جاء ذلك بالتعاون مع شعبة السكتة الدماغية بالجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب، في إطار جهود الدولة لإنشاء منظومة متكاملة للتعامل مع السكتة الدماغية من خلال تحسين إتاحة الخدمات الصحية، ورفع كفاءة الكوادر الطبية، وتعزيز سرعة الاستجابة للحالات.

‎وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، خلال الجلسة الافتتاحية، أن الدولة تتحرك وفق رؤية واضحة لمواجهة السكتة الدماغية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: أولها إتاحة الخدمة الصحية بشكل منظم وممنهج في جميع المحافظات نظرًا لحساسية المرض وارتباطه بعامل الوقت.

وقال إن المحور الثاني يتمثل في السرعة من خلال شبكة قومية للسكتة الدماغية، وكوادر طبية وإسعافية مؤهلة ورفع وعي المواطنين بأعراض السكتة الدماغية لضمان التدخل المبكر، بينما يركز المحور الثالث على وجود نظام إحالة موحد بين مقدمي الخدمة، مؤكدًا أن تحقيق هذه المحاور يتطلب ضمان جودة الخدمة من خلال التدريب المستمر والفعال للأطقم الطبية.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام صلاح، رئيس الشبكة القومية للسكتة الدماغية وعميد كلية الطب بجامعة القاهرة، أن مواجهة تحديات السكتة الدماغية تتطلب تكاتف جميع المنظومات الصحية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون بدأ يظهر على أرض الواقع من خلال تنفيذ برامج تدريبية من بينها تدريب فرق الكول سنتر.

‎وأكد أن المؤتمر يبعث برسالة واضحة بضرورة الاهتمام بهذا الملف الحيوي وتوفير خدمات السكتة الدماغية في مختلف المحافظات، خاصة مع التوسع في إنشاء وحدات متخصصة، لافتًا إلى أن التحدي القادم يكمن في التوسع في التدريب عن بعد لتعزيز كفاءة التعامل مع الحالات.

‎وقال اللواء طبيب أحمد النمر، استشاري المخ والأعصاب بالقوات المسلحة، إن القوات المسلحة تمتلك شبكة قومية لعلاج السكتة الدماغية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن نحو 60% من المترددين على هذه الخدمات هم من المدنيين، مما يعكس حجم التكامل مع المنظومة الصحية المدنية ووجود تنسيق وشراكة مستمرة مع مختلف الجهات الصحية.

‎من جانبه، أوضح اللواء طبيب نبيل فكري، نائب رئيس قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية ورئيس اللجنة العلمية وعضو المجلس الصحي المصري، أن مستشفيات الشرطة بدأت تنفيذ خطة لإنشاء وحدات متخصصة للسكتة الدماغية مع توفير خدمات طبية متكاملة، إلى جانب تنظيم ورش عمل وتدريبات مستمرة ووضع بروتوكولات علاجية موحدة لرفع كفاءة الأطقم الطبية.

‎في السياق ذاته، أكد أحمد عز، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة مستشفيات كليوباترا، أن القطاع الخاص يولي اهتمامًا كبيرًا بملف السكتة الدماغية من خلال تجهيزات طبية متطورة، مشددًا على دوره الأساسي في المنظومة الصحية وأهمية إطلاق برامج توعية للمواطنين بالتوازي مع تدريب الأطباء لتحسين جودة الخدمة وسرعة التعامل مع الحالات.

‎وفي ختام الجلسة، دار حوار تفاعلي مفتوح بين المتحدثين والحضور تناول عدداً من التحديات المرتبطة بمنظومة التعامل مع السكتة الدماغية، مع تبادل الرؤى والمقترحات حول سبل تحسين جودة الخدمات وتعزيز سرعة الاستجابة والتوسع في برامج التدريب ورفع الوعي المجتمعي.

‎وأكدت وزارة الصحة والسكان استمرار جهودها لتطوير منظومة متكاملة وعالية الكفاءة لعلاج السكتة الدماغية على مستوى الجمهورية.