أحمد حسن يكشف موقف الزمالك من الصفقات الجديدة
توم واريك: واشنطن تترك لإسرائيل حرية القرار في الملف اللبناني
تأجيل بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عاما
«حماية المستهلك» تحذّر من العروض الوهمية وصفحات مجهولة تنصب على المواطنين |تفاصيل
انطلاق فعاليات التدريب المصري الباكستاني المشترك "رعد - 2"
فيلم مغربي وآخر فلسطيني.. التفاصيل الكاملة للمشاركات العربية في مهرجان كان
الصحة تنظم الجلسة الافتتاحية للمؤتمر القومي الأول للشبكة القومية للسكتة الدماغية
الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لقناة الأهلي بسبب مخالفات برنامج ستاد الأهلي
هيئة الأرصاد الجوية: استمرار التقلبات الجوية في النصف الأول من الربيع
بدون مشاركة الرقم .. واتساب تبدأ طرح ميزة اسم المستخدم في الدردشة
درة تعبر عن تضامنها الكامل: لبنان الحبيب لا يستحق كل هذا الوجع
كيف تكون كفالة اليتيم قبل أن يبلغ الحلم؟.. الإفتاء توضح
الصحة تنظم الجلسة الافتتاحية للمؤتمر القومي الأول للشبكة القومية للسكتة الدماغية

عبدالصمد ماهر

نظمت وزارة الصحة والسكان الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر المصري الدولي التاسع للسكتة الدماغية، والذي يُعد المؤتمر القومي الأول للشبكة القومية للسكتة الدماغية، تحت عنوان “Building Egypt’s National Stroke Network: From Vision to Reality”، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 10 أبريل الجاري.

 

منظومة متكاملة للتعامل مع السكتة الدماغية 

‎جاء ذلك بالتعاون مع شعبة السكتة الدماغية بالجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب، في إطار جهود الدولة لإنشاء منظومة متكاملة للتعامل مع السكتة الدماغية من خلال تحسين إتاحة الخدمات الصحية، ورفع كفاءة الكوادر الطبية، وتعزيز سرعة الاستجابة للحالات.

‎وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، خلال الجلسة الافتتاحية، أن الدولة تتحرك وفق رؤية واضحة لمواجهة السكتة الدماغية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: أولها إتاحة الخدمة الصحية بشكل منظم وممنهج في جميع المحافظات نظرًا لحساسية المرض وارتباطه بعامل الوقت.

وقال إن المحور الثاني يتمثل في السرعة من خلال شبكة قومية للسكتة الدماغية، وكوادر  طبية وإسعافية مؤهلة ورفع وعي المواطنين بأعراض السكتة الدماغية لضمان التدخل المبكر، بينما يركز المحور الثالث على وجود نظام إحالة موحد بين مقدمي الخدمة، مؤكدًا أن تحقيق هذه المحاور يتطلب ضمان جودة الخدمة من خلال التدريب المستمر والفعال للأطقم الطبية.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام صلاح، رئيس الشبكة القومية للسكتة الدماغية وعميد كلية الطب بجامعة القاهرة، أن مواجهة تحديات السكتة الدماغية تتطلب تكاتف جميع المنظومات الصحية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون بدأ يظهر على أرض الواقع من خلال تنفيذ برامج تدريبية من بينها تدريب فرق الكول سنتر.

‎وأكد أن المؤتمر يبعث برسالة واضحة بضرورة الاهتمام بهذا الملف الحيوي وتوفير خدمات السكتة الدماغية في مختلف المحافظات، خاصة مع التوسع في إنشاء وحدات متخصصة، لافتًا إلى أن التحدي القادم يكمن في التوسع في التدريب عن بعد لتعزيز كفاءة التعامل مع الحالات.

‎وقال اللواء طبيب أحمد النمر، استشاري المخ والأعصاب بالقوات المسلحة، إن القوات المسلحة تمتلك شبكة قومية لعلاج السكتة الدماغية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن نحو 60% من المترددين على هذه الخدمات هم من المدنيين، مما يعكس حجم التكامل مع المنظومة الصحية المدنية ووجود تنسيق وشراكة مستمرة مع مختلف الجهات الصحية.

‎من جانبه، أوضح اللواء طبيب نبيل فكري، نائب رئيس قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية ورئيس اللجنة العلمية وعضو المجلس الصحي المصري، أن مستشفيات الشرطة بدأت تنفيذ خطة لإنشاء وحدات متخصصة للسكتة الدماغية مع توفير خدمات طبية متكاملة، إلى جانب تنظيم ورش عمل وتدريبات مستمرة ووضع بروتوكولات علاجية موحدة لرفع كفاءة الأطقم الطبية.

‎في السياق ذاته، أكد أحمد عز، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة مستشفيات كليوباترا، أن القطاع الخاص يولي اهتمامًا كبيرًا بملف السكتة الدماغية من خلال تجهيزات طبية متطورة، مشددًا على دوره الأساسي في المنظومة الصحية وأهمية إطلاق برامج توعية للمواطنين بالتوازي مع تدريب الأطباء لتحسين جودة الخدمة وسرعة التعامل مع الحالات.

‎وفي ختام الجلسة، دار حوار تفاعلي مفتوح بين المتحدثين والحضور تناول عدداً من التحديات المرتبطة بمنظومة التعامل مع السكتة الدماغية، مع تبادل الرؤى والمقترحات حول سبل تحسين جودة الخدمات وتعزيز سرعة الاستجابة والتوسع في برامج التدريب ورفع الوعي المجتمعي.

‎وأكدت وزارة الصحة والسكان استمرار جهودها لتطوير منظومة متكاملة وعالية الكفاءة لعلاج السكتة الدماغية على مستوى الجمهورية.

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع.. كم وصل سعر الكيلو؟

المتهم

كمين خلف شجرة وقائمة اغتيالات داخل الجيب.. تفاصيل صادمة لمحاولة قتل طبيب بالإسكندرية.. وسايس الجراج يُحبط مخططًا دمويًا

بدر عبد العاطي ونواف سلام

لبنان ينزف ومصر تدق ناقوس الخطر: استهداف البنية التحتية يفتح أبواب جحيم إقليمي

نعيم قاسم أمين عام حزب الله

مقتل الحارس الشخصي لأمين عام حزب الله في غارات إسرائيلية على بيروت

القبور

حكم دفن السيدات مع الرجال.. دار الإفتاء تكشف الرأي الشرعي

الزمالك

الزمالك يجس نبض محمد رأفت لضمه في الموسم الجديد

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة بشأن التقييمات الأسبوعية والغياب والحضور في المدارس

حالة الطقس

تقلبات ربيعية.. "الأرصاد" تحذر من ذروة ارتفاع الحرارة وشبورة كثيفة تضرب الطرق

انفوجراف

إنفوجراف.. مجمع الفيروز الطبي بجنوب سيناء باعتباره نموذجًا متكاملًا للرعاية الصحية

جانب من زيارة الوزير

وزير العمل يفاجئ العاملين بمكتب بدر ويشدد على رفع كفاءة الأداء لخدمة المواطنين

مؤسسة زاهي حواس

النقوش الصخرية والاكتشافات الأثرية بجنوب سيناء.. محاضرة بمؤسسة زاهي حواس

بالصور

أفضل 5 سيارات كوبيه مستعملة في السوق المصري

طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية

طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية.
طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية.
طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية.

منها استنشاق البخار.. علاج احتقان الأنف بوصفات بسيطة من المنزل

علاج احتقان الانف بوصفات بسيطة من المنزل..
علاج احتقان الانف بوصفات بسيطة من المنزل..
علاج احتقان الانف بوصفات بسيطة من المنزل..

بمكونات بسيطة.. طريقة عمل سلطة الرنجة المدخنة

طريقة عمل سلطة الرنجة المدخنة
طريقة عمل سلطة الرنجة المدخنة
طريقة عمل سلطة الرنجة المدخنة

واقعة قاصرات المنوفية

مأساة بالمنوفية.. عم يستغل بنات شقيقة داخل منزل العائلة

نور النبوي والمعزة

«معّوز»| نور النبوي يكشف تفاصيل مشاركته في فيلم عالمي.. ويعبّر عن سعادته بتحقيق حلم الدبلجة

عودة طفلة بعد ١٢ سنة

رجعت بعد 12 سنة.. حكاية اختـ..طاف طفلة واستغلالها في التسول

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

