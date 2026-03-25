دراسة حديثة: كوب حليب يوميًا قد يقلل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 10%

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الحليب يوميًا؟
آية التيجي

كشفت دراسة علمية حديثة أن تناول كوب واحد من الحليب يوميًا قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة تصل إلى 10%، بفضل احتوائه على عناصر غذائية مهمة تدعم صحة القلب والأوعية الدموية.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الحليب يوميا؟

وبحسب تقرير نشرته صحيفة Daily Mail نقلًا عن دراسة منشورة في مجلة Nutrients، فإن زيادة استهلاك الحليب قد تساهم في تقليل آلاف حالات السكتات الدماغية على المدى الطويل.

وأجرى باحثون في اليابان دراسة على بالغين تتراوح أعمارهم بين 30 و79 عامًا، ووجدوا أن تناول نحو 180 جرامًا من الحليب يوميًا (ما يعادل كوبًا متوسطًا) يرتبط بانخفاض احتمالات الإصابة بالسكتة الدماغية.

وأشارت النتائج إلى أن خطر الإصابة بالسكتة الدماغية قد ينخفض بنحو 7% خلال 10 سنوات، وقد يصل الانخفاض إلى 10.6% في بعض الفئات.

ووجد الباحثون، أن زيادة استهلاك الحليب قد تمنع أكثر من 120 ألف حالة سكتة دماغية. كما قد تقلل آلاف الوفيات المرتبطة بها.

لماذا يساعد الحليب في تقليل خطر السكتة الدماغية؟

ويرجع الباحثون هذه الفوائد إلى احتواء الحليب على مجموعة من العناصر الغذائية المهمة مثل:
الكالسيوم
البوتاسيوم
المغنيسيوم
وتساعد هذه المعادن في:
تنظيم ضغط الدم
تحسين الدورة الدموية
توسيع الأوعية الدموية
تقليل خطر ارتفاع ضغط الدم

فوائد صحية أخرى للحليب

ويعتبر الحليب من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، حيث يحتوي على:
ـ البروتين الكامل الذي يحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية
ـ فيتامين B12 الذي يدعم الجهاز العصبي
ـ اليود المهم لوظائف الغدة الدرقية
ـ الكالسيوم الذي يقوي العظام والأسنان

كما يساعد البروتين الموجود في الحليب على:

ـ الحفاظ على الكتلة العضلية

ـ زيادة الشعور بالشبع

ـ دعم التعافي بعد المجهود البدني

هل نوع الحليب يحدث فرقًا؟

وأشارت أبحاث سابقة إلى أن الحليب قليل الدسم قد يقدم فوائد أفضل لصحة القلب. بينما لم يظهر الحليب كامل الدسم نفس التأثير الوقائي بشكل واضح

تحذير مهم

وأكد الباحثون أن هذه النتائج تعتمد على نماذج تحليلية وبيانات سابقة، وليس على تجربة مباشرة لزيادة استهلاك الحليب لدى المشاركين، مما يعني الحاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد النتائج.

نصائح لتناول الحليب بشكل صحي

ينصح الخبراء بـ:
ـ تناول كوب واحد يوميًا ضمن نظام غذائي متوازن
ـ اختيار الحليب قليل الدسم لمرضى القلب
ـ عدم الإفراط في الاستهلاك
ـ استشارة الطبيب لمرضى حساسية الألبان

دراسة حديثة: كوب حليب يوميًا قد يقلل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 10%

