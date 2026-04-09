قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة توافق على 13 قرارا جديدا اليوم.. إليك التفاصيل
الوزراء: إقامة مشروع لتصنيع الأثاث بالاعتماد على التكنولوجيا الصناعية الحديثة بنظام المناطق الحرة
الوزراء يوافق على مدّ تقديم طلبات التصالح في مخالفات للبناء 6 أشهر
قرار عاجل بـ الكاف بـ إيقاف نجم نهضة بركان عامين في تعاطي المخدرات
من مريوط.. البابا تواضروس يكشف أسرار خميس العهد الثلاثة | صور
الوزراء يوافق علي مد مهلة التقديم على شقق بديلة للإيجار القديم 3 أشهر
الوزراء يوافق على تعديل قانون الجمارك
لأول مرة .. طاقم حكام مصري كامل في كأس العالم
بني سويف تعتزم تخصيص مدرسة فنية للتعليم 3 سنوات في مجال الاتصالات
جيش الاحتلال يوجه إنذارا عاجلا لسكان الضاحية الجنوبية بإخلاء منازلهم
حقيقة خصم درجتين ونصف لطلاب المدارس عن كل يوم غياب|توضيح عاجل
ضربوه بألة حادة.. إصابة شخص إثر وقوع مشاجرة في الدقهلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الصحة: السكتة الدماغية «معركة ضد الوقت».. والتوسع إلى 187 وحدة على مستوى الجمهورية

عبدالصمد ماهر

 أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، خلال افتتاح المؤتمر المصري الدولي التاسع للسكتة الدماغية، في كلمة ألقاها نيابة عن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن السكتة الدماغية تمثل «معركة ضد الوقت» تتطلب استجابة فورية وتدخلاً سريعاً، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بهذا الملف نظراً لتزايد معدلات الإصابة وكونها أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في مصر.

‎وأوضح أن استراتيجية الدولة في التعامل مع السكتة الدماغية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: سرعة التدخل الطبي، والإتاحة الجغرافية للخدمات، ورفع الوعي المجتمعي بأعراض المرض لضمان التدخل المبكر.

عدد وحدات السكتة الدماغية

‎وأشار إلى أن عدد وحدات السكتة الدماغية قد ارتفع إلى 187 وحدة على مستوى الجمهورية، مع استمرار العمل على التوسع في إنشاء وحدات جديدة، مؤكداً أهمية ميكنة الخدمات وتعزيز التكامل بين المستشفيات وهيئة الإسعاف من خلال نظام إحالة موحد يضمن نقل المرضى بأسرع وقت ممكن وتحسين جودة الرعاية.

وأكد أن الجهود لا تقتصر على العلاج فحسب، بل تمتد إلى جانب الوقاية من خلال التوعية بأهمية اتباع أنماط حياة صحية  والكشف الدوري خاصة بعد سن الأربعين، والتحكم في الأمراض المزمنة، بهدف خفض معدلات الإصابة وتقليل ترتيب السكتة الدماغية ضمن أسباب الوفاة في مصر.

وفي السياق ذاته، أشار المشاركون إلى أن المؤتمر يهدف إلى تحويل المعرفة العلمية إلى منظومة صحية متكاملة من خلال الجلسات العلمية وورش العمل، مع دعم التدريب المستمر للأطقم الطبية وتعزيز تكامل التخصصات الطبية المختلفة في التعامل مع الحالات، حيث تتطلب السكتة الدماغية فريقاً طبياً متكاملاً.

‎كما تم الإعلان خلال الافتتاح عن إطلاق برنامج البورد المصري في تخصص السكتة الدماغية لمدة عامين، مع فتح باب التقديم خلال الفترة المقبلة، لإعداد كوادر طبية مؤهلة وفق أحدث المعايير العالمية.

وحضر فعاليات الافتتاح كل من الدكتورة عبلة الالفي نائب وزير الصحة والسكان ، والدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق، والدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور محمد لطيف الرئيس التنفيذي للمجلس  الصحي المصري والدكتور اسامة عبد الحي نقيب الاطباء والدكتور حسام صلاح رئيس الشبكة القومية للسكتة الدماغية وعميد كلية الطب بجامعة القاهرة و الدكتور محمد نجم رئيس المؤتمر، والدكتور محمد حمدي رئيس الجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب،، إلى جانب عدد من قيادات القطاع الصحي والخبراء.

وفي ختام الفعاليات، تم تكريم عدد من الشخصيات البارزة تقديراً لجهودهم في دعم منظومة علاج السكتة الدماغية، حيث تم إهداء درع لوزير الصحة والسكان وتسلمه الدكتور حسام عبدالغفار نيابة عنه، بالإضافة إلى تكريم الدكتورة عبلة الألفي، والدكتور أحمد طه، والدكتور محمد لطيف والدكتور بيتر وجيه (ممثلاً عنه الدكتور محمد العقاد)، والدكتور أسامة عبد الحي نقيب أطباء مصر، والدكتور محمد العقاد ممثلاً عن المجالس الطبية المتخصصة.

‎وتؤكد وزارة الصحة والسكان استمرار جهودها لتطوير منظومة متكاملة وعالية الكفاءة لعلاج ووقاية السكتة الدماغية، بهدف إنقاذ الأرواح وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

الصحة السكتة الدماغية مستوى الجمهورية معدلات الإصابة وزارة الصحة والسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع.. كم وصل سعر الكيلو؟

المتهم

كمين خلف شجرة وقائمة اغتيالات داخل الجيب.. تفاصيل صادمة لمحاولة قتل طبيب بالإسكندرية.. وسايس الجراج يُحبط مخططًا دمويًا

بدر عبد العاطي ونواف سلام

لبنان ينزف ومصر تدق ناقوس الخطر: استهداف البنية التحتية يفتح أبواب جحيم إقليمي

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة بشأن التقييمات الأسبوعية والغياب والحضور في المدارس

نعيم قاسم أمين عام حزب الله

مقتل الحارس الشخصي لأمين عام حزب الله في غارات إسرائيلية على بيروت

الزمالك

الزمالك يجس نبض محمد رأفت لضمه في الموسم الجديد

حالة الطقس

تقلبات ربيعية.. "الأرصاد" تحذر من ذروة ارتفاع الحرارة وشبورة كثيفة تضرب الطرق

أفضل الأعمال بعد الفجر

أفضل الأعمال بعد الفجر حتى الشروق.. 5 عبادات يغفلها كثيرون

بالصور

خير في أرض التجلي.. السيول ترسم لوحات من الجمال بوديان سانت كاترين | شاهد

أفضل 5 سيارات كوبيه مستعملة في السوق المصري

سيارات كوبيه
سيارات كوبيه
سيارات كوبيه

طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية

طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية.
طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية.
طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية.

فيديو

حمادة هلال

مقدرش أبعد عن الفن.. حمادة هلال يكشف موقفه من حذف أغانيه بعد وفاته

واقعة كوبري المظلات

حادث غامض أعلى كوبري بشبرا .. والداخلية تحسم الجدل

واقعة قاصرات المنوفية

مأساة بالمنوفية.. عم يستغل بنات شقيقة داخل منزل العائلة

نور النبوي والمعزة

«معّوز»| نور النبوي يكشف تفاصيل مشاركته في فيلم عالمي.. ويعبّر عن سعادته بتحقيق حلم الدبلجة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد