الصحة: السكتة الدماغية «معركة ضد الوقت».. والتوسع إلى 187 وحدة على مستوى الجمهورية

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، خلال افتتاح المؤتمر المصري الدولي التاسع للسكتة الدماغية، في كلمة ألقاها نيابة عن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن السكتة الدماغية تمثل «معركة ضد الوقت» تتطلب استجابة فورية وتدخلاً سريعاً، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بهذا الملف نظراً لتزايد معدلات الإصابة وكونها أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في مصر.

‎وأوضح أن استراتيجية الدولة في التعامل مع السكتة الدماغية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: سرعة التدخل الطبي، والإتاحة الجغرافية للخدمات، ورفع الوعي المجتمعي بأعراض المرض لضمان التدخل المبكر.

عدد وحدات السكتة الدماغية

‎وأشار إلى أن عدد وحدات السكتة الدماغية قد ارتفع إلى 187 وحدة على مستوى الجمهورية، مع استمرار العمل على التوسع في إنشاء وحدات جديدة، مؤكداً أهمية ميكنة الخدمات وتعزيز التكامل بين المستشفيات وهيئة الإسعاف من خلال نظام إحالة موحد يضمن نقل المرضى بأسرع وقت ممكن وتحسين جودة الرعاية.

وأكد أن الجهود لا تقتصر على العلاج فحسب، بل تمتد إلى جانب الوقاية من خلال التوعية بأهمية اتباع أنماط حياة صحية والكشف الدوري خاصة بعد سن الأربعين، والتحكم في الأمراض المزمنة، بهدف خفض معدلات الإصابة وتقليل ترتيب السكتة الدماغية ضمن أسباب الوفاة في مصر.

وفي السياق ذاته، أشار المشاركون إلى أن المؤتمر يهدف إلى تحويل المعرفة العلمية إلى منظومة صحية متكاملة من خلال الجلسات العلمية وورش العمل، مع دعم التدريب المستمر للأطقم الطبية وتعزيز تكامل التخصصات الطبية المختلفة في التعامل مع الحالات، حيث تتطلب السكتة الدماغية فريقاً طبياً متكاملاً.

‎كما تم الإعلان خلال الافتتاح عن إطلاق برنامج البورد المصري في تخصص السكتة الدماغية لمدة عامين، مع فتح باب التقديم خلال الفترة المقبلة، لإعداد كوادر طبية مؤهلة وفق أحدث المعايير العالمية.

وحضر فعاليات الافتتاح كل من الدكتورة عبلة الالفي نائب وزير الصحة والسكان ، والدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق، والدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور محمد لطيف الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري والدكتور اسامة عبد الحي نقيب الاطباء والدكتور حسام صلاح رئيس الشبكة القومية للسكتة الدماغية وعميد كلية الطب بجامعة القاهرة و الدكتور محمد نجم رئيس المؤتمر، والدكتور محمد حمدي رئيس الجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب،، إلى جانب عدد من قيادات القطاع الصحي والخبراء.

وفي ختام الفعاليات، تم تكريم عدد من الشخصيات البارزة تقديراً لجهودهم في دعم منظومة علاج السكتة الدماغية، حيث تم إهداء درع لوزير الصحة والسكان وتسلمه الدكتور حسام عبدالغفار نيابة عنه، بالإضافة إلى تكريم الدكتورة عبلة الألفي، والدكتور أحمد طه، والدكتور محمد لطيف والدكتور بيتر وجيه (ممثلاً عنه الدكتور محمد العقاد)، والدكتور أسامة عبد الحي نقيب أطباء مصر، والدكتور محمد العقاد ممثلاً عن المجالس الطبية المتخصصة.

‎وتؤكد وزارة الصحة والسكان استمرار جهودها لتطوير منظومة متكاملة وعالية الكفاءة لعلاج ووقاية السكتة الدماغية، بهدف إنقاذ الأرواح وتحسين جودة الحياة للمواطنين.