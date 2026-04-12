صحة مطروح: بدء التجهيزات الفعلية لإنشاء وحدة متخصصة للسكتة الدماغية بمستشفى مطروح العام

أعلن الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح بدء التجهيزات الفعلية لإنشاء وحدة متخصصة للسكتة الدماغية بمستشفى مطروح العام.

جاء ذلك خلال المؤتمر القومي الأول للشبكة القومية للسكتة الدماغية" وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

وأوضح رفعت أن العمل جارٍ على قدم وساق لتوفير: أحدث الأجهزة الطبية اللازمة للتشخيص السريع. وتدريب الكوادر البشرية من أطباء وتمريض على بروتوكولات التعامل الفوري. وتوفير الأدوية المذيبة للجلطات لضمان تقديم الخدمة بأعلى جودة داخل المحافظة دون الحاجة لنقل الحالات لمسافات طويلة.

وقال الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح "إن إنشاء وحدة للسكتة الدماغية بمطروح العام يمثل نقلة نوعية في الخدمات الطبية المقدمة لأهالينا في المحافظة، وخطوة هامة ضمن رؤية الوزارة لتعميم هذه الوحدات الحيوية في كافة ربوع مصر." يهدف المؤتمر إلى ربط جميع وحدات السكتة الدماغية في المحافظات بشبكة قومية موحدة تتيح تبادل الخبرات والاستشارات الطبية عن بُعد، مما يضمن حصول كل مواطن مصري على ذات الخدمة الطبية المتميزة.

تأتي مشاركة مديرية الصحة بمطروح في إطار السعي المستمر لرفع كفاءة الأطقم الطبية وتطبيق أحدث المعايير العالمية في إنقاذ مرضى السكتة الدماغية، حيث يُعد عامل "الوقت" هو الفارق الجوهري في إنقاذ حياة المرضى ومنع الإعاقة.