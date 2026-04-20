الوزراء : بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمنيا

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على الخطوات الثابتة لمنظومة التأمين الصحي الشامل نحو تحقيق العدالة الصحية، وتوفير تغطية صحية شاملة لجميع المواطنين دون تمييز، مع تحمل الدولة مسؤولية دعم غير القادرين.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة المتواصلة لاستكمال بناء نظام التأمين الصحي الشامل، ضمن رؤيتها الوطنية لتحقيق العدالة الصحية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لكافة الفئات الاجتماعية، عبر تطوير البنية التحتية الصحية، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وفق أحدث المعايير العالمية، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الرعاية الصحية، ويدعم بناء نظام صحي مستدام يلبي تطلعات المواطنين.

وتناولت الإنفوجرافات أن هناك استعدادات مدروسة لبدء تطبيق المرحلة الثانية من المنظومة، شملت تخصيص 3.3 مليار جنيه لتبكير دخول محافظة المنيا ضمن المنظومة، على أن يتم بدء التشغيل التجريبي للمنظومة بالمحافظة اعتبارًا من أبريل 2026، لتصل عدد محافظات المرحلة الثانية إلى 5 محافظات هم "المنيا – مطروح – دمياط – كفر الشيخ – شمال سناء"، وجارٍ دراسة ضم محافظة الإسكندرية.

وأشارت الإنفوجرافات إلى أن التكلفة الاستثمارية للمرحلة الثانية من المنظومة تتجاوز115 مليار جنيه، وتستهدف أكثر من 12 مليون مواطن، يمثل أبناء محافظة المنيا نحو 60% منهم، وستضم المرحلة 70 مستشفى موزعين كالتالي: 26 بالمنيا – 18 بكفر الشيخ – 9 بمطروح – 9 بدمياط – 8 بشمال سيناء.

وأظهرت الإنفوجرافات المؤشرات الإيجابية لتطبيق المرحلة الأولى من المنظومة، التي شملت وصول نسب رضاء المنتفعين من الخدمات المقدمة لأكثر من 86%، وكذلك خفض الإنفاق الشخصي على الصحة بنسبة 47%، إلى جانب تحمل الدولة اشتراكات نحو 905 آلاف مواطن غير قادر، بما يمثل 17.6% من إجمالي المسجلين بالمرحلة.

وأوضحت الإنفوجرافات أنه تم انطلاق المنظومة تجريبيًا في يوليو 2019 من محافظة بورسعيد، وتم تشغيلها رسميًا في نوفمبر من نفس العام، وشملت المرحلة الأولى 6 محافظات هي "بور سعيد، والإسماعيلية، والأقصر، وجنوب سيناء، والسويس، وأسوان"، مسجل بها أكثر من 6 ملايين مواطن، ويستفيد نحو 5.2 مليون مواطن من خدماتها، وذلك بإجمالي تكلفة تجاوزت 53 مليار جنيه.

وبشأن إنجازات المرحلة الأولى من المنظومة، أشارت الإنفوجرافات إلى أنه تم تقديم أكثر من 105 ملايين خدمة طبية وعلاجية للمنتفعين، وذلك عبر 328 منشأة طبية تشمل 285 مركزًا ووحدة رعاية صحية أولية، إضافة إلى 43 مجمعًا طبيًا ومستشفى.

وعلى صعيد التقدم الملموس في ميكنة خدمات المنظومة، تم إصدار أكثر من 81 مليون وصفة طبية إلكترونية، كما تم ميكنة 100% من منشآت الرعاية الأولية، و95% من المستشفيات، بمحافظات المرحلة الأولى، كما تم تسجيل أكثر من 6 ملايين سجل صحي إلكتروني، إضافة إلى تكويد أكثر من 4 ملايين دواء ومستلزم طبي طبقًا للتكويد العالمي "GS1".

وتضمنت جهود التحول الرقمي، إطلاق منصة رقمية لتعزيز التواصل مع مستخدمي المنظومة في فبراير 2025، لإتاحة خدمات منها حجز مواعيد العيادات الخارجية في منشآت الرعاية الأولية، كما تم إطلاق عدة منظومات إلكترونية منها الغسيل الكلوي، والمعامل الإلكترونية الموحدة "LIS"، والأرشفة الإلكترونية للأشعة RIS/PACS.