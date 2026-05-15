الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ترامب: الرئيس الصيني عرض المساعدة بشأن إيران

البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يوضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن الرئيس الصيني عرض المساعدة بشأن إيران.

قال الدكتور هنري هوياو وانج، رئيس مركز دراسات الصين والعولمة، إن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين في غاية الأهمية، إذ تتجاوز مصالحها فترة الرئاسة السابقة التي مرّت منذ 9 سنوات، وخلال العقد الأخير، شهدت الصين تطورًا كبيرًا؛ فقد تضاعف الناتج المحلي الإجمالي وحققت الصين العديد من الإنجازات.

وأضاف هوياو وانج خلال مداخلة  على قناة القاهرة الإخبارية، أن ترامب أشار إلى أن للصين دورًا جديدًا على الساحة العالمية، وأن العلاقات بين الدولتين شهدت تغييرات كبيرة، كما أشار إلى أن هناك العديد من الفرص التي يمكن أن تحققها الدولتان، خاصة في ظل الاضطرابات العالمية الراهنة، بما في ذلك النزاع في إيران، والموقف المعلق للولايات المتحدة هناك، وكذلك الحرب الجارية في أوكرانيا.

وأوضح أن الصين تمثل القوة العظمى الوحيدة التي لم تنخرط في أي من هذه النزاعات العالمية، ولهذا من المهم، كونها الاقتصاد الثاني عالميًا، أن تتعامل بحكمة وأن يكون هناك نوع من التنسيق مع الدول الأخرى.

وأشار إلى أنه سعد بتصريحات الرئيس الصيني وبتوافقه مع ترامب على أن تحقق أمريكا والصين استراتيجية بناءة تهدف إلى الاستقرار، وهو ما يمثل فارقًا كبيرًا مقارنة بزيارة ترامب الأولى ونظرته السابقة للصين باعتبارها خصمًا، بينما تسعى الزيارة الثانية نحو استراتيجية أكثر استقرارًا، وهو أمر يهم العالم أجمع.

ترامب دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الرئيس الصيني إيران الصين

