22 مايو … طرح فيلم “ هجرة " علي هذه المنصة

كشفت منصة شاهد عن استعدادها طرح فيلم هجرة، يوم 22 من الشهر الجاري، بعد عرضه في عدد من المهرجانات الفنية.

الأحداث تنطلق عندما تختفي الحفيدة الكبرى في ظروف غامضة، وتتابع رحلة الجدة برفقة الحفيدة الصغرى شمالًا للبحث بين الألم والأمل. وعلى امتداد الطريق، تنكشف أسرار عائلية وتُروى حكايات منسية، فيكشف السفر عن وجوه خفية من التاريخ، ويُبرز التنوع الثقافي والحضاري للمملكة العربية السعودية وعمقها الإنساني.



تم تصوير الفيلم في ثماني مدن سعودية هي: بني مالك، الطائف، جدة، المدينة، العلا، تيماء، تبوك، نيوم وضباء. وتحاول شهد أمين من خلال الفيلم إبراز التنوع الجغرافي والثقافي للمملكة، في قصة تسلط الضوء على نساء من أجيال مختلفة ودورهن في بناء المجتمع السعودي.



طاقم التمثيل يضم نخبة من النجوم السعوديين، خيرية نظمي تقوم بدور ستي، نواف الظفيري يقوم بدور أحمد، وظهور جديد لبطلة الفيلم لمار فدان التي تقوم بدور جنى. وظهور براء عالم كضيف شرف في الفيلم.

