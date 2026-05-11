قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يبحث خطة التموين لتوفير السلع الاستراتيجية ومنع الاحتكار بالأسواق
أزمة داخلية في إسرائيل .. نتنياهو يتهم رئيس الموساد بتجاوز الصلاحيات
وزير العدل : الدولة حريصة على تطوير الخدمات القانونية للأجانب المقيمين في مصر
بعد رفض اقتراح طهران .. ترامب : أملك أفضل خطة لإنهاء الحرب ضد إيران
الجمعة المقبلة .. حسام حسن يرسل قائمة المنتخب المبدئية المشاركة فى كأس العالم 2026
اتخنقوا من الروائح المميتة | وفاة سباك وزميله في بيارة صرف صحي بالغربية
ترامب: الاقتراح الإيراني أحمق ووقف إطلاق النار ينهار
الكهرباء تطرح ميزة مذهلة للمواطنين .. كيفية تحويل العداد الكودي إلى قانوني
تزاحم الكبار .. كيف فرضت السيارات الصينية هيمنتها على أسواق مصر والخليج؟
احتياطيات النفط بـ40 تريليون دولار | ترامب : أدرس بجدية جعل فنزويلا الولاية الأمريكية الـ51
ترامب : ندرس استئناف عملية تحرير السفن العالقة في مضيق هرمز
أسعار البنزين والسولار اليوم 11 مايو 2026 .. استقرار الوقود بمصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تزاحم الكبار .. كيف فرضت السيارات الصينية هيمنتها على أسواق مصر والخليج؟

السيارات الصينية
السيارات الصينية
كريم عاطف

شهدت أسواق السيارات في مصر والشرق الأوسط خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة تحول واضح في خريطة المنافسة، بعدما نجحت العلامات الصينية في فرض نفسها بقوة، مستفيدة من معادلة تجمع بين السعر الأقل، والتكنولوجيا المتطورة، والتجهيزات الغنية، في وقت تعاني فيه الأسواق من ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.

وفي السوق المصري، أظهرت بيانات مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" نمو قوي لمبيعات السيارات خلال الربع الأول من 2026 بنسبة 56.2%، بعدما وصلت المبيعات إلى نحو 49.1 ألف سيارة، مقابل 31.4 ألف سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. 

لكن اللافت في الأرقام لم يكن فقط نمو السوق، بل القفزة الكبيرة للعلامات الصينية، التي أصبحت لاعب رئيسي في المنافسة، ووفق لتقرير "أميك"، حققت السيارات الصينية نمو وصل إلى 64.7% خلال الربع الأول من 2026، وهي من أعلى نسب النمو داخل السوق المصري. 

وظهرت الهيمنة الصينية بوضوح عبر صعود علامات مثل MG وشري وجيتور، حيث احتلت "إم جي" المركز الثاني في مبيعات السيارات الملاكي بمصر خلال الربع الأول، بعدما باعت أكثر من 5.4 ألف سيارة بحصة سوقية 14.1%، بينما جاءت شيري في المركز الثالث بحصة 12%. 

ويرى محمد سلامة، صانع محتوى متخصص في شؤون السيارات، أن المستهلك المصري أصبح أكثر تقبلا للسيارة الصينية مقارنة بما كان عليه قبل سنوات، خاصة مع تحسن الجودة وتطور أنظمة الأمان والتكنولوجيا، بجانب توفير تجهيزات كانت حكر على السيارات الأوروبية واليابانية الأعلى سعر.

ولم يقتصر الزحف الصيني على مصر فقط، بل امتد بقوة إلى أسواق الخليج، وعلى رأسها السعودية والإمارات، اللتان أصبحتا من أهم الأسواق المستهدفة للعلامات الصينية الجديدة، خصوصا مع التوسع في السيارات الكهربائية والهجينة.

ففي السعودية، حققت السيارات الصينية انتشار واسع خلال العامين الماضيين، مستفيدة من ارتفاع أسعار السيارات اليابانية والأمريكية، إضافة إلى تأخر فترات التسليم لبعض الطرازات الشهيرة، وأظهرت عدد من التقارير الخاصة بالسيارات السعودية اهتمام متزايد بالعلامات الصينية، خاصة بسبب فارق السعر الكبير مقابل التجهيزات. 

كما أصبحت علامات مثل BYD وجيلي وجيتور وشانجان من الأسماء الأكثر انتشار داخل السوق السعودي، خاصة في فئات الـSUV والسيارات الكهربائية.

أما الإمارات، فتعد السوق الأسرع نمو للسيارات الصينية في الخليج، مدعومة بانخفاض الضرائب والانفتاح الكبير على السيارات الكهربائية والتكنولوجيا الحديثة، كما تحولت دبي وأبوظبي إلى منصات إقليمية لإطلاق الطرازات الصينية الجديدة، مع توسع كبير في صالات العرض وخدمات ما بعد البيع.

ويؤكد سلامة أن نجاح السيارات الصينية في الشرق الأوسط يعود إلى عدة عوامل، أبرزها تقديم قيمة مرتفعة مقابل السعر، والتوسع القوي للوكلاء، إضافة إلى التطور السريع في التصميمات والتكنولوجيا، كما استفادت الشركات الصينية من التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية، لتصبح منافس مباشر للعلامات التقليدية.

ويتوقع المتخصص في شؤون السيارات، أنه مع استمرار ارتفاع أسعار السيارات عالميا، ستواصل العلامات الصينية زيادة حصتها السوقية في مصر والخليج خلال 2026، خاصة مع دخول طرازات جديدة وتوسع الاستثمارات الصينية في المنطقة.

أسواق السيارات العلامات الصينية أميك مجلس معلومات سوق السيارات السيارات الصينية محمد سلامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور مصطفى وزيري

وزير السياحة يوافق على إجازة بدون أجر للدكتور مصطفى وزيري حتى بلوغ سن المعاش

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026

زيادة المعاشات

زيادة 20% والحد الأدنى 4 آلاف جنيه.. أصحاب المعاشات في انتظار تعديل القانون

الدكتور مصطفى مدبولي

100 مليار دولار بحلول عام 2030.. رئيس الحكومة يعلن أخبارًا سارة للمصريين

امام عاشور

أحمد شوبير يفجر مفاجأة حول مستقبل إمام عاشور مع الأهلي

أحمد الخالدي

خالد طلعت: مشاركة أحمد الخالدي أمام الزمالك قانونية.. والإيقاف بعد 3 إنذارات وليس 2

اسعار الفراخ اليوم

بعد الانخفاض.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الاثنين 11 مايو

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

ترامب

ترامب: سنرفع ضريبة الوقود مؤقتاً.. ومضيق هرمز سلاح إيران الوحيد

الدفاع السورية":

"الدفاع السورية": مقتل جنديين اثنين وإصابة آخرين في هجوم على حافلة بريف الحسكة

الإمارات

الإمارات تدين الاعتداء على سفينة شحن كورية في مضيق هرمز

بالصور

تزاحم الكبار .. كيف فرضت السيارات الصينية هيمنتها على أسواق مصر والخليج؟

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

إزالة 16 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

الشرقية.. توزيع مستلزمات الحج على حجاج الجمعيات الأهلية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بخصر منحوت.. نسرين أمين من زفاف ابنة رجل الأعمال باسل سماقيه

بخصر منحوت.. نسرين امين من زفاف ابنه رجل الأعمال باسل سماقيه
بخصر منحوت.. نسرين امين من زفاف ابنه رجل الأعمال باسل سماقيه
بخصر منحوت.. نسرين امين من زفاف ابنه رجل الأعمال باسل سماقيه

فيديو

ماكرون

شاهد.. ماكرون يقوم بجولة تريض صباحية في شوارع كينيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

المزيد