عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الخارجية الصينية، قالت إن بكين وواشنطن تعملان من أجل تعزيز الحوار البناء بشأن مختلف القضايا.



وأضافت الخارجية الصينية، أننا توصلنا لاتفاقيات مهمة مع الولايات المتحدة في مجالات تجارية وصناعية، ومستعدون للعمل مع الأطراف كافة لتعزيز أمن الطاقة.



وتابعت الخارجية الصينية: حريصون على استقرار دول الخليج والمنطقة بأكملها، وحريصون على إقامة علاقات جيدة مع واشنطن.



وأشارت الخارجية الصينية، أنه يجب استغلال فرصة المفاوضات لإنهاء التصعيد بالشرق الأوسط، وأن الحوار والتفاوض هو الطريق المناسب لإنهاء الحرب في إيران.



