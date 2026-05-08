الخارجية الصينية: هناك صينيين على متن الناقلة التي تعرضت لهجوم في مضيق هرمز.

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا يفيد بأن الخارجية الصينية، قالت نسعى للاضطلاع بدور أكبر في استعادة السلم والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، ونحافظ على التواصل مع جميع الأطراف لتخفيف التوتر في الشرق الأوسط.

وأضافت الخارجية الصينية، أننا ندعم التعاون الأمني واستئناف محادثات السلام في الشرق الأوسط، ونحث جميع الأطراف على ضمان عودة الملاحة الطبيعية عبر مضيق هرمز.

وتابعت الخارجية الصينية، أننا نعبر عن قلقنا العميق إزاء السفن العالقة في مضيق هرمز، وندعو إلى حماية أمن السفن والطواقم وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وأشار الخارجية الصينية، إلى أن هناك صينيين على متن الناقلة التي تعرضت لهجوم في مضيق هرمز.