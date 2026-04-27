الخارجية الصينية: نعارض بشدة العقوبات الأمريكية على مصافي نفطنا

أكدت وزارة الخارجية الصينية معارضتها بشدة للعقوبات الأمريكية على مصافي النفط الصينية وأنها ستحمي مصالحها بحزم.

وقالت، أنه فيما يخص العقوبات الأمريكية على شركة بتروكيماويات،فإنها "سندافع عن الحقوق المشروعة للشركات الصينية".

دعت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة إلى وقف استخدام العقوبات ضد مصالح الدول الأخرى.

وقبل هذا السياق، حذرت الصين يوم السبت من حزمة تشريعات مراقبة الصادرات التي تم تقديمها مؤخراً في مجلس النواب الأمريكي والتي تسعى إلى فرض ضوابط تصدير أكثر صرامة على المعدات المستخدمة في تصنيع الرقائق المتطورة، حسبما ذكرت وكالة أنباء شينخوا الرسمية .

أقرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي قانون التنسيق متعدد الأطراف لضوابط التكنولوجيا على الأجهزة، المعروف باسم قانون MATCH، والعديد من مشاريع قوانين مراقبة الصادرات الأخرى، في وقت سابق من هذا الشهر.

أكد متحدث باسم وزارة التجارة الصينية معارضتها لـ "التوسع المفرط لمفهوم الأمن القومي وإساءة استخدام ضوابط التصدير"، وقال إنه في حال سنّ مشاريع القوانين ذات الصلة، فإنها ستقوض بشكل خطير النظام الاقتصادي والتجاري الدولي، وستؤدي إلى اضطراب كبير في استقرار سلاسل التوريد والصناعة العالمية لأشباه الموصلات.

وأضاف المتحدث: "ستراقب الصين عن كثب العملية التشريعية، وستقيّم بعناية تأثيرها على المصالح الصينية، وستتخذ تدابير حازمة وضرورية لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية بشكل راسخ".

ترامب نوظيره الصيني شي جين بينج

من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جين بينج في مايو . وقد تم تأجيل القمة، التي كان من المقرر عقدها في أواخر مارس، بسبب الحرب الإيرانية.

لا تزال الولايات المتحدة والصين، وهما أكبر اقتصادين في العالم، على خلاف في مجموعة من القضايا، بما في ذلك التجارة وتايوان.