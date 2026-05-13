رئيس القومية للأنفاق: مونوريل شرق النيل يخدم 500 ألف راكب يوميا.. وخصم 50% للاشتراكات

أكد المهندس طارق جويني، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن مشروع مونوريل شرق النيل يُعد أحد أهم مشروعات النقل الحديثة، حيث يبلغ إجمالي طوله 56 كيلومترًا ويضم 22 محطة، ومن المتوقع أن يخدم نحو 500 ألف راكب يوميًا.

وقال طارق جويني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز"، أن المونوريل يربط بين مدينة نصر والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى افتتاح وتشغيل المرحلة الأولى من المشروع بطول 42 كيلومترًا، وتضم 12 محطة، تبدأ من محطة المشير طنطاوي وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية.

وأضاف رئيس الهيئة القومية للأنفاق أن تشغيل المونوريل شهد تفاعلًا إيجابيًا من المواطنين، مؤكدًا أن حالة السعادة التي لمسها العاملون بالمشروع من المستخدمين كانت مصدر فخر وسعادة لهم.

وأشار إلى أن أسعار التذاكر تتراوح بين 20 و40 و55 و80 جنيهًا، وفقًا لعدد المحطات التي يستقلها الراكب، لافتًا إلى تقديم خصم بنسبة 50% على الاشتراكات للمواطنين الذين يستخدمون المونوريل بشكل يومي.

كما أوضح أن نظام الاشتراكات يتيح للمواطن استخدام 14 تذكرة خلال 14 يومًا، بما يسهم في تخفيف الأعباء وتسهيل التنقل اليومي.