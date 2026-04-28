رئيس القومية للأنفاق يكشف تفاصيل مشروع محطة الأهرام بالجيزة

كشف الدكتور طارق الجويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، عن أن مشروع محطة الأهرام بمحافظة الجيزة يشهد تقدمًا ملموسًا بعد خروج أول ماكينة حفر أنفاق من أصل 6 ماكينات تعمل في تنفيذ المرحلة الرابعة من المشروع.

وأوضح الجويلي، خلال حديثه مع عزة مصطفى، في برنامج "الساعة 6" على شاشة "الحياة"، أن أعمال الحفر تم تقسيمها بين 4 شركات محلية، حيث تتولى كل شركة تنفيذ جزء محدد من المرحلة الأولى التي تضم 12 محطة، مؤكدًا أن خروج الماكينات يمثل إنجازًا مهمًا لأنه يحدد المسار الزمني للمشروع، باعتبار أن الحفر هو المرحلة الأطول والأكثر تعقيدًا.

وأشار إلى أن المحطات التي يجري العمل عليها تشمل حدائق الأشجار، حدائق الأهرام، محطة النصر، المتحف المصري الكبير، ميدان الرماية، وصولًا إلى محطة الأهرامات، موضحًا أن هذه المحطات ستخدم مناطق حيوية وتسهل حركة المواطنين بشكل كبير.