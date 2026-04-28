طارق العكاري : شركات السلاح والطاقة تحقق أرباحًا مضاعفة من الحروب

أكد العميد طارق العكاري، المتخصص في الشأن الاستراتيجي والاقتصاد العسكري، أن الحروب لا تقتصر نتائجها على الخسائر البشرية والمادية، بل تفتح أيضًا أبوابًا واسعة لتحقيق أرباح ضخمة لشركات السلاح والطاقة.

وأوضح العكاري، خلال حديثه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن هذه الشركات تحقق ما يُعرف بـ"الأرباح المتعددة"، حيث ترتفع أسهمها وأسعار منتجاتها فور اندلاع الحرب، ثم تبرم عقودًا طويلة الأجل مع الحكومات لتطوير الأسلحة أو إنتاج الطاقة، بناءً على الدروس المستفادة من الصراعات.

وأشار إلى أن صناديق الاستثمار الكبرى هي التي تتحكم في هذه الشركات، ما يجعلها المستفيد الأكبر من استمرار النزاعات، لافتًا إلى أن هذه الدورة الاقتصادية تتكرر في كل حرب، وتمنح هذه الكيانات نفوذًا واسعًا في السياسات الدولية.