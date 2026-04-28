النواب يفتحون ملفات الصحة والأسرة..و مطالب بإدراج «الثقافة الصحية» بالمناهج وتشريعات لضبط الاستضافة

أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ضرورة التحرك العاجل لتطوير المنظومة التشريعية في ملفات الصحة والأسرة، مشددين على أن المرحلة الحالية تتطلب قرارات حاسمة لحماية المواطن، تبدأ من بناء الوعي الصحي داخل المدارس، ولا تنتهي عند ضبط الفضاء الإلكتروني ومنع استغلاله في الترويج للوهم الطبي أو الإضرار بحقوق الأطفال.

وطالبت النائبة وفاء رشاد، عضو مجلس الشيوخ، رئاسة مجلس الوزراء ووزارات الصحة والتربية والتعليم والتعليم العالي، بإدراج مادة «الثقافة الصحية والوقاية الطبية» ضمن المناهج الدراسية في مختلف المراحل، مؤكدة أن نشر الوعي الصحي لم يعد ترفًا بل ضرورة لحماية الأجيال الجديدة وتعزيز قدرتهم على اتخاذ قرارات سليمة.

وأوضحت أن المقترح يستهدف ترسيخ مفاهيم الوقاية، والتغذية السليمة، والتعامل مع الأمراض الشائعة، إلى جانب تدريب الطلاب على الإسعافات الأولية والتوعية بمخاطر الإدمان، مشددة على أن بناء جيل واعٍ صحيًا يمثل حجر الأساس لمجتمع قوي.

وفي سياق متصل، طُرحت مطالبات قانونية بتنظيم أكثر صرامة لملف رؤية واستضافة الأطفال، حيث دعت المحامية مشيرة السيد إلى إصدار قرار يمنع سفر الزوج حال عدم إعادة الطفل خلال 24 ساعة، لمنع استغلال حق الاستضافة.

ومن جانبه، أشار النائب عمرو الورداني، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، إلى أن الإجراءات الحالية قد تسمح بالسفر خلال مدد قصيرة، ما يستدعي وضع آليات أكثر إحكامًا، فيما أكد ممثل خط نجدة الطفل رصد وقائع فعلية لاختفاء أطفال خلال ساعات من فترات الاستضافة.

جاء ذلك خلال جلسة استماع بلجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتورة راندا مصطفى، لمناقشة تطوير التشريعات المنظمة للأسرة، بما يحقق التوازن بين حقوق الوالدين ويحفظ مصلحة الطفل.

وفي ملف لا يقل خطورة، تقدمت النائبة هناء أنيس رزق الله بطلب إحاطة عاجل بشأن تفشي الإعلانات الطبية المضللة على مواقع التواصل، محذرة من تحولها إلى تهديد مباشر للأمن الصحي، بعد الترويج لمنتجات مجهولة وادعاءات علاجية بلا سند علمي.

وأكدت أن هذه الظاهرة تمثل «فخاخًا للموت» تستهدف المواطنين، مطالبة بتشديد الرقابة، وتفعيل القوانين، والتنسيق مع الجهات الأمنية، إلى جانب تغليظ العقوبات على منتحلي صفة الأطباء ومروجي الأدوية غير المرخصة.

واختتمت بالتأكيد على ضرورة تحرك برلماني وحكومي عاجل لوضع هذه الملفات على مسار التنفيذ، بما يضمن حماية صحة المواطنين واستقرار الأسرة المصرية.

