اتصالات مكثفة لوزير الخارجية مع نظرائه من عُمان والأردن وبريطانيا وألمانيا لبحث التطورات الإقليمية
تامر عبدالمنعم يتحدى محمود حجازي: "البصمة" سيكشف المستور عن أشياء أخرى
خبير اقتصادي: التوقيت الصيفي يشجع حركة الاقتصاد أن تكون مبكرة
خبير: قد يتخطى سعر برميل النفط مستوى 150 دولارا
ألمانيا تنقلب على ترامب.. ميرتس: إيران تهين واشنطن في مفاوضات الحرب
الأزمة تشتعل بين تامر عبد المنعم ومحمود حجازي.. القصة الكاملة
شوبير يفجر مفاجآت: الأهلي يعيش أزمة كبيرة والوضع سيء للغاية
قبل عيد الأضحى ولا بعده؟.. موعد صرف مرتبات مايو رسميًا بعد قرار المالية
وزير الري: التحول الرقمي يضع هيئة المساحة كمرجع وطني للبيانات الجيومكانية
يتحصل على صورهم من أحد التطبيقات.. القبض على شخص يبتز المواطنين على الإنترنت
الفنان محمد فراج يشارك في أولى جلسات الحوار المجتمعي حول قوانين الأسرة
روبيو : السيناريو المثالي في لبنان هو وجود جيش قوي يتولى تفكيك حزب الله
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

طارق رضوان: مشروع قانون الأسرة سيتم إحالته قريبًا إلى مجلس النواب

ماجدة بدوى

أكد طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مناقشة ملف الأحوال الشخصية والأسرة تمثل قضية محورية تمس النسيج الوطني بكافة أبعاده، سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو المرتبطة بالمواطن بشكل مباشر.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، حيث شدد على أن الدولة تتعامل مع هذا الملف باعتباره أحد أهم الملفات التشريعية ذات التأثير المباشر على استقرار المجتمع.

وأوضح رضوان أن مشروع قانون الأسرة سيتم إحالته قريبًا إلى مجلس النواب، مؤكدًا أنه يمثل استحقاقًا دستوريًا والتزامًا واضحًا بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، في إطار توجه الدولة لتحديث البنية التشريعية بما يتواكب مع تطورات المجتمع.

وأشار إلى أن ما شهده المجتمع خلال السنوات الماضية من تغيرات اجتماعية واقتصادية يتطلب وجود قانون ينظم إدارة حياة الأسرة المصرية بشكل أكثر دقة، لافتًا إلى أن التشريعات يجب أن تواكب هذه التحولات لضمان تحقيق التوازن داخل الأسرة.

وأضاف أن التعامل مع قانون الأسرة يجب أن يكون بنفس المنهج الذي تم به تحديث قوانين أخرى، مثل قانون الإجراءات الجنائية، الذي مر عليه أكثر من 65 عامًا، مؤكدًا ضرورة إعادة النظر في القوانين القديمة في ضوء المعطيات الجديدة التي طرأت على المجتمع.

وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على أهمية إصدار قانون متوازن يراعي حقوق جميع أطراف الأسرة، ويسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي، بما يدعم تماسك البنية الاجتماعية في مصر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

ارتفعت عالمياً.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر بعد الزيادة

إجازة

3 أيام إجازة متواصلة بأمر الحكومة.. مفاجأة للموظفين في شهر مايو

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم .. قفزة مفاجئة في البنوك الآن

البطيخ

قلبها أبيض.. الزراعة تكشف حقيقة تسمم البطيخ في الأسواق

سعر الذهب

بعد هبوط 700 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

أسعار الذهب اليوم

انخفاض مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. تراجع جماعي لجميع الأعيرة

سعر الذهب اليوم

انخفاض مفاجئ.. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء

توروب

غضب كبير.. أول رد فعل من مجلس الأهلي ضد توروب بعد ثلاثية بيراميدز

ترشيحاتنا

طاجن ورق العنب بالريش

طريقة عمل محشي ورق العنب بالريش

الزعفران

رغم فوائده الخارقة.. احترس أضرار خطيرة تصيبك بسبب الزعفران

البخار

البخار الساخن يخفف أعراض حساسية الأنف.. وخبراء يحذرون من الاستخدام الخاطئ

بالصور

حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ

حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ
حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ
حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ

صدمة لعشاقها.. علامة كبرى تودع سيارتها الشهيرة للأبد

كرايسلر
كرايسلر
كرايسلر

مش بس السكر.. 5 أطعمة يومية تدمر أعصابك في صمت

مش بس السكر.. 5 أطعمة يومية بتدمر أعصابك في صمت
مش بس السكر.. 5 أطعمة يومية بتدمر أعصابك في صمت
مش بس السكر.. 5 أطعمة يومية بتدمر أعصابك في صمت

كيا تاسمان تواجه أسوأ انخفاض بمبيعات في تاريخها

كيا تاسمان
كيا تاسمان
كيا تاسمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

ماريان جرجس

د.ماريان جرجس: من إسلام آباد إلى نيقوسيا.. رسائل تتجاوز العواصم

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أسماء الله الحسنى .. بين قدسيتها وسوء الاستخدام في الأسواق

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: محاولات اغتيال ترامب.. دلائل هبوط شعبيته

المزيد