هيئة الأنفاق: توقف قطار المونوريل المتداول طبيعي ولا توجد أي أعطال

كشفت مصادر بالهيئة القومية للأنفاق حقيقة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ادعى تعرض أحد قطارات مونوريل شرق النيل لعطل خلال التشغيل التجريبي بالركاب.

وأضافت المصادر أن التشغيل التجريبي الحالي يخضع لمتابعة دقيقة ومستمرة من جانب الهيئة القومية للأنفاق وفرق التشغيل، بهدف رصد أي ملاحظات فنية أو تشغيلية والعمل على تلافيها فورًا قبل بدء التشغيل الكامل للمشروع أمام الجمهور بشكل نهائي.

وأكدت أن مونوريل شرق النيل لم يشهد حتى الآن أي أعطال فنية منذ انطلاق التشغيل التجريبي، وأن جميع الرحلات تسير بصورة منتظمة وفق منظومة التشغيل الآلي المعتمدة.

وذكرت المصادر، في تصريحات لموقع صدى البلد، أن ما تم تداوله غير دقيق، موضحة أن القطار لم يتعرض لأي عطل فني، وأن التوقف الذي ظهر بالفيديو جاء بشكل طبيعي وفق منظومة التشغيل الآلي المعتمدة بالمشروع.

استمرار التشغيل بصورة طبيعية

وأضافت المصادر أن قطارات مونوريل شرق النيل يسير وفق توقفات مبرمجة وفق جداول التشغيل وأنظمة الأمان العالمية المنظمة لحركة القطارات، مؤكدة استمرار التشغيل بصورة طبيعية داخل جميع المحطات.

ويعد مشروع مونوريل شرق النيل يُعد من أحدث مشروعات النقل الجماعي الكهربائي الصديق للبيئة، ويتم تشغيله وفق أحدث المعايير العالمية، مع خضوع جميع الأنظمة لاختبارات دقيقة لضمان أعلى مستويات الأمان والكفاءة قبل التشغيل الكامل للمشروع.

ودعت المصادر إلى تحري الدقة قبل تداول أي معلومات غير رسمية بشأن المشروع، وعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.