عمرو أديب: ركوب الوزراء لـ المونوريل أرخص بكتير للدولة من الموكب

علق الاعلامي عمرو أديب، على انطلاق تشغيل المونوريل في مصر، مشيرا إلى أن هذا المشروع يشهد إقبالا كبيرا وزحاما غير عادي.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء أمس الجمعة، أن :"لما أعلن عن مشروع المونوريل أخدنا تريقه بالهبل ودلوقتي بقي حقيقة وفي زحام شديد.. في فايدة ما واحنا من الشعوب القليلة اللي بتحتفل بإنجازتها بطريقة ما..وهذا الإنجاز على الأرض".

وتابع الإعلامي عمرو أديب، أن :"الوزير زيه زي أي مواطن يقطع تذكرة.. وده عادي ومش عارف ليه الناس اتكلمت على الموضوع ده.. ركوب الوزراء لـ المونوريل علشان أكيد أرخص بكتير للدولة من موكب الوزير.. نعمله اشتراك سنوي"