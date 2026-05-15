اليونانيون بعيون مصرية كامل العدد

شهدت احتفالية "اليونانيون بعيون مصرية" ، والتي نظمتها إحدى الجمعيات للثقافة والفنون بالتعاون مع المركز الثقافي اليوناني بالقاهرة، والتي أقيمت في مقر المركز بمصر الجديدة، وعلى مدى يوميي 12و13 مايو عرض 6 أفلام تسجيلية تناولت الجالية اليونانية في مصر بشكل خاص ، والجاليات الأجنبية بشكل عام.



وشهد افتتاح الاحتفالية السفير اليوناني بالقاهرة نيكولاس بابا جورجيو، والمخرج أحمد رشوان رئيس مجلس إدارة الجمعية ، المستشار الثقافي اليوناني يني ميلاخرينوديس ، وعدد كبير من الجالية اليونانية ، وأعضاء مجلس إدارة ومؤسسي جمعية حتحور. وقام السفير اليوناني بتكريم صناع الأفلام المشاركة ، وأيضا أهدى السفير درع المركز الثقافي اليوناني لجمعية حتحور تثمينا لجهودها في تنظيم هذه الاحتفالية ، كما أهدت الجمعية درعها للسفير والمستشار الثقافي اليوناني.



وشهد اليوم الأفلام 6 أفلام بحضور صناعها وهي: " يوناني مصري" إخراج يسر فلوكس ، " الجذور" سيناريو أحمد زين ، علياء داود ، وإخراج عمرو نوار وعبد القادر علام ، "العائدون من مصر" سيناريو وإخراج سامح اللبودي ، وإنتاج رشا الشامي. وفيلم "وطن" مشروع تخرج طلبة المعهد العالي للإعلام ، وإشراف د.هبة حمزة، وعميدة المعهد د. سهير صالح. وبعد عرض الأفلام أقيمت ندوة أدارها الناقد السينمائي عصام زكريا مع صناع الأفلام والجمهور التي اكتظت به القاعة. وحضرها عدد من السينمائيين والصحفيين.



وشهد اليوم الثاني عرض فيلمي "تلك الإسكندرية" للمخرج شريف فتحي سالم، وفيلم" وطن بالاختيار" للمخرجة حنان راضي، وأقيمت ندوة بعد العرض أدارها المخرج أحمد رشوان ، وشاركت فيها المطربة اليونانية السكندرية مارلينا روصغلو.



وشارك في الندوة التي امتلأت بالحضور ، ورفعت لافتة كامل العدد، الإعلامية دينا عبد الرحمن، والكاتب فتحي سليمان، والكاتبة فيموني عكاشة، ،مدير التصوير د.حسين بكر.

