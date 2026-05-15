قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أعلى سعر لصرف الدولار اليوم الجمعة
حرق مسجد في رام الله.. المستوطنون يشنون هجمات عنصرية ضد الفلسطينيين
جيش الاحتلال يطالب سكان جنوب لبنان بإخلاء منازلهم
تقلبات جوية شديدة.. الأرصاد تحذر من الطقس اليوم
أسعار الذهب تواصل الهبوط في مصر.. وهذه قيمه عيار 21
باحث سياسي: الأمن العراقي أحبط تمركز إسرائيل في صحراء النخيب وأمريكا خالفت اتفاقاتها
ترامب إيران: صبري تجاه إيران لن يطول كثيرا
لخدمة 40 ألف حاج.. السياحة تطلق منصة رسمية لمتابعة الحجاج وإحكام الرقابة ميدانيا
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15-5-2026 والقنوات الناقلة
جدل واسع حول "تنظيف القولون السريع" عبر وصفات متداولة على السوشيال ميديا
بين حرارة القاهرة ولهيب الصعيد.. الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة والشبورة الصباحية
حكم الطواف على الكرسي المتحرك.. الإفتاء تفند أراء المذاهب الأربعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أرملة وائل الإبراشي تفجر مفاجأة عن معاناة الأرامل بعد وفاة الزوج.. فيديو

سحر الإبراشي
سحر الإبراشي
البهى عمرو

تصدرت تصريحات سحر الإبراشي، أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، مؤشرات البحث خلال الساعات الأخيرة، بسبب حديثها عن الأرامل والمعاناة التي يعانونها بعد وفاة الزوج، وتأخر صرف الأموال لمدة تصل لـ 7 أشهر، مطالبة بحل لهم خلال قانون الأحوال الشخصية.

وأكدت سحر الإبراشي، أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، أن شريحة الأرامل تُعد من الفئات المنسية في قانون الأحوال الشخصية، موضحة أن السيدة بعد وفاة زوجها تظل لمدة تصل إلى 7 أشهر تعاني من مشكلات، ولا تستطيع الإنفاق على أسرتها إلى حين توزيع التركة.

سحر الإبراشي
الإبراشي

وأضافت أرملة الإعلامي وائل الإبراشي، خلال حوارها ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنها تطالب بأن يتم صرف أموال من حساب الزوج المتوفى للإنفاق على الأسرة، لحين الحصول على المعاش أو الانتهاء من إجراءات الميراث.

حسابات الزوج 


ولفتت إلى أن حسابات الزوج تُغلق في البنوك بعد الوفاة إلى حين توزيع التركة، وأن أي نزاع على الميراث قد يؤدي إلى تأخير كبير في الإجراءات.

أرملة الإبراشي
الإبراشي

وأشارت إلى ضرورة وجود مادة قانونية تحمي حقوق الأسرة بعد وفاة الأب، موضحة أن هناك احتياجات أساسية مثل الدراسة والعلاج، وأن بعض السيدات لا يعملن ولا يملكن مصدر دخل، ما يجعل المشكلة أكثر صعوبة.

وتابعت أرملة الإعلامي وائل الإبراشي، أنها ترى عددًا كبيرًا من السيدات يعانين، موضحة أنها تلتقي بهن داخل المجلس الحسبي، وأن هناك قصصًا مؤلمة كثيرة تحدث للأسر بعد وفاة الأب، أنها بعد وفاة زوجها الإعلامي وائل الإبراشي عانت من بعض المشكلات، معلقة: "رقم تليفون وائل كانوا عايزين يوقفوه، ده غير وقف الحسابات البنكية".

وأوضحت: "الزوجة بعد وفاة الزوج تجد نفسها بمفردها، ثم تبدأ في محاولة إنقاذ الأبناء والحفاظ على نفسيتهم، وهناك كثير من الأرامل يعانين، ولذلك على المسؤولين عن قانون الأحوال الشخصية الجديد وضع بنود لحماية الأرامل".

وأوضحت أن الهدف من مشروع القانون الجديد هو بناء أسرة سوية، وتوفير بيئة نفسية مستقرة للأم، التي تتحمل مسؤولية نقل هذا الاستقرار إلى الأطفال.

وائل الإبراشي الراحل وائل الإبراشي الأرامل الأحوال الشخصية قانون الأحوال الشخصية الإبراشي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار رئاسي يدخل البهجة على 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات قبل العيد

توجيه رئاسي يدخل البهجة على 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات قبل العيد

العدادات الكودية

وداعا للفواتير المرتفعة.. تحرك جديد لتخفيض فاتورة الكهرباء

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. انخفاض جديد في أسعار الدواجن بالأسواق

دواجن بيضاء

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن بالأسواق.. ماذا حدث؟

أفضل شهادات ادخار في البنوك

عائد شهري مرتفع .. إليك أفضل 5 شهادات ادخارية في البنوك

الطقس في مصر

تقلبات جوية شديدة.. الأرصاد تحذر من الطقس اليوم

وزير التربية والتعليم

رسمياً..تسليم أجهزة تابلت لطلاب التعليم الفني اعتبارًا من العام الدراسي المقبل

شوبير

أحمد شوبير يكشف موقف الأهلي من شكوى الزمالك وملف توروب

ترشيحاتنا

أذكار الصباح الواردة عن النبي

أذكار الصباح الواردة عن النبي.. لا تتكاسل عنها

الإحرام

كيفية إحرام رسول الله في حجة الوداع

دار الإفتاء

ما المقصود بقوله وليال عشر في سورة الفجر؟

بالصور

‏ثورة ‏BYD‏.. تقنية شحن في 5 دقائق تنهي هيمنة سيارات البنزين

BYD‏
BYD‏
BYD‏

سوت لافتة.. كارمن سليمان تخطف الأنظار بظهورها

كارمن سليمان
كارمن سليمان
كارمن سليمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد