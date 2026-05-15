أرملة وائل الإبراشي تفجر مفاجأة عن معاناة الأرامل بعد وفاة الزوج.. فيديو

تصدرت تصريحات سحر الإبراشي، أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، مؤشرات البحث خلال الساعات الأخيرة، بسبب حديثها عن الأرامل والمعاناة التي يعانونها بعد وفاة الزوج، وتأخر صرف الأموال لمدة تصل لـ 7 أشهر، مطالبة بحل لهم خلال قانون الأحوال الشخصية.

وأكدت سحر الإبراشي، أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، أن شريحة الأرامل تُعد من الفئات المنسية في قانون الأحوال الشخصية، موضحة أن السيدة بعد وفاة زوجها تظل لمدة تصل إلى 7 أشهر تعاني من مشكلات، ولا تستطيع الإنفاق على أسرتها إلى حين توزيع التركة.

وأضافت أرملة الإعلامي وائل الإبراشي، خلال حوارها ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنها تطالب بأن يتم صرف أموال من حساب الزوج المتوفى للإنفاق على الأسرة، لحين الحصول على المعاش أو الانتهاء من إجراءات الميراث.

حسابات الزوج



ولفتت إلى أن حسابات الزوج تُغلق في البنوك بعد الوفاة إلى حين توزيع التركة، وأن أي نزاع على الميراث قد يؤدي إلى تأخير كبير في الإجراءات.

وأشارت إلى ضرورة وجود مادة قانونية تحمي حقوق الأسرة بعد وفاة الأب، موضحة أن هناك احتياجات أساسية مثل الدراسة والعلاج، وأن بعض السيدات لا يعملن ولا يملكن مصدر دخل، ما يجعل المشكلة أكثر صعوبة.

وتابعت أرملة الإعلامي وائل الإبراشي، أنها ترى عددًا كبيرًا من السيدات يعانين، موضحة أنها تلتقي بهن داخل المجلس الحسبي، وأن هناك قصصًا مؤلمة كثيرة تحدث للأسر بعد وفاة الأب، أنها بعد وفاة زوجها الإعلامي وائل الإبراشي عانت من بعض المشكلات، معلقة: "رقم تليفون وائل كانوا عايزين يوقفوه، ده غير وقف الحسابات البنكية".

وأوضحت: "الزوجة بعد وفاة الزوج تجد نفسها بمفردها، ثم تبدأ في محاولة إنقاذ الأبناء والحفاظ على نفسيتهم، وهناك كثير من الأرامل يعانين، ولذلك على المسؤولين عن قانون الأحوال الشخصية الجديد وضع بنود لحماية الأرامل".

وأوضحت أن الهدف من مشروع القانون الجديد هو بناء أسرة سوية، وتوفير بيئة نفسية مستقرة للأم، التي تتحمل مسؤولية نقل هذا الاستقرار إلى الأطفال.