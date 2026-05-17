برلمان

برلماني يقترح إنشاء بورصة زراعية وطنية.. ويؤكد: الدلتا الجديدة ملحمة إنتاجية تعزز الأمن الغذائي

النائب أحمد حافظ
فريدة محمد

أكد أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع الدلتا الجديدة يمثل نقلة استراتيجية غير مسبوقة في ملف الأمن الغذائي، ويعكس إصرار الدولة المصرية على مواجهة التحديات العالمية عبر التوسع في الإنتاج الزراعي وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وقال حافظ، إن المشروع لا يقتصر فقط على استصلاح ملايين الأفدنة، وإنما يؤسس لاقتصاد زراعي متكامل قائم على التكنولوجيا الحديثة والإدارة العلمية للمياه والطاقة والإنتاج، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.

 حجم الاستثمارات والبنية التحتية الضخمة

وأشار مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن،  إلى أن حديث الرئيس السيسي حول حجم الاستثمارات والبنية التحتية الضخمة التي تم تنفيذها داخل المشروع يكشف أن الدولة تخطط بعقلية استراتيجية طويلة المدى، خاصة مع توفير منظومة متكاملة للري والطاقة والطرق والخدمات اللوجستية.

ودعا النائب حافظ إلى إنشاء بورصة زراعية وطنية ترتبط بالمشروعات الزراعية الكبرى مثل الدلتا الجديدة ومستقبل مصر وتوشكى، بهدف تنظيم تداول المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق أكبر استفادة للمزارعين والدولة والمستهلك.

 تقليل حلقات التداول العشوائية

وأوضح أن وجود بورصة زراعية حديثة سيسهم في تقليل حلقات التداول العشوائية، ومنع الاحتكار، وتحقيق استقرار في الأسواق، إلى جانب دعم خطط التصدير ورفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وأضاف أن مشروع الدلتا الجديدة يفتح الباب أمام توطين الصناعات المرتبطة بالإنتاج الزراعي، مثل الصناعات الغذائية والتعبئة والتخزين، وهو ما يخلق فرص عمل واسعة ومستدامة للشباب.

وشدد على أهمية استمرار دعم القطاع الخاص وتشجيعه على التوسع في الاستثمار الزراعي والصناعات المرتبطة به، خاصة أن الدولة وفرت بنية تحتية ضخمة تجعل من هذه المشروعات فرصة حقيقية للنمو الاقتصادي.

وأكد  أن ما تشهده مصر حاليًا من مشروعات قومية يؤكد أن الجمهورية الجديدة تبنى على أسس الإنتاج والعمل والتنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن معركة الأمن الغذائي أصبحت جزءًا أساسيًا من معركة الأمن القومي المصري.

