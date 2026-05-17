برلمانية: مشروع الدلتا الجديدة شهادة ميلاد للزراعة المصرية

أشادت النائبة سجى عمرو هندي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بافتتاح مشروع الدلتا الجديدة، مؤكدة أن المشروع يمثل نقلة تاريخية في ملف الأمن الغذائي المصري، وخطوة استراتيجية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

وقالت إن تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن “الشعب المصري هو صاحب الإنجاز” يعكس تقديرًا حقيقيًا للمواطن المصري الذي تحمّل أعباء الإصلاح الاقتصادي وصبر من أجل بناء مستقبل أكثر استقرارًا للأجيال القادمة.

استصلاح 2.2 مليون فدان

وأوضحت عضو مجلس النواب أن استصلاح 2.2 مليون فدان يمثل ضربة قوية لفاتورة الاستيراد وتقليل الاعتماد على الخارج، بما يسهم في توفير المحاصيل الاستراتيجية بأسعار عادلة، إلى جانب دعم الصناعات المرتبطة بالقطاع الزراعي وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

كما أشارت إلى أن المشروع يوفر ما يقرب من مليوني فرصة عمل سنويًا، الأمر الذي يسهم في إعادة إحياء الريف المصري وخلق مجتمعات تنموية جديدة، فضلًا عن الحد من هجرة الشباب إلى المدن.

إيضاح الصورة كاملة للمواطن

وشددت النائبة على أهمية ما أكده الرئيس بشأن “إيضاح الصورة كاملة” للمواطن، معتبرة أن الشفافية في عرض التكلفة والعائد وخطط التنمية تمثل الضمان الحقيقي لتعزيز ثقة المواطنين والتفافهم حول المشروعات القومية الكبرى.