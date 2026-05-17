برلمانية: مشروع «الدلتا الجديدة» معجزة مصرية حولت الصحراء إلى شريان حياة

أكدت النائبة هبة غالي، عضو مجلس النواب، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع الدلتا الجديدة يعد رسالة قوية تؤكد أن الدولة المصرية ماضية بخطى ثابتة نحو تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، رغم التحديات الإقليمية والدولية، مشيدة بحجم الإنجازات التى تحققت فى المشروع والذى يمثل واحدًا من أكبر المشروعات الزراعية فى تاريخ مصر الحديث.

وقالت "غالي" إن تصريحات الرئيس خلال افتتاح المشروع عكست حجم الجهد الاستثنائى الذى بذلته الدولة المصرية لتحويل الصحراء إلى مصدر للإنتاج والتنمية، مؤكدة أن ما تحقق فى مشروع الدلتا الجديدة يجسد رؤية القيادة السياسية فى بناء دولة قوية تعتمد على التخطيط العلمى والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن المشروع يمثل نموذجًا متكاملًا للتنمية، ليس فقط من خلال استصلاح وزراعة 2.2 مليون فدان، وإنما عبر إنشاء بنية تحتية عملاقة تضم 19 محطة رفع رئيسية، وشبكات مياه ممتدة بطول 150 كم للمسارين الشمالى والشرقى، إلى جانب إنشاء طرق جديدة بطول 12 ألف كم ومحطات كهرباء بطاقة تصل إلى 2000 ميجاوات، وهو ما يعكس حجم الاستثمار الضخم الذى تبنته الدولة لدعم القطاع الزراعى.

وأشارت النائبة هبة غالي، إلى أن نجاح الدولة فى نقل المياه عكس الميل الطبيعى للأرض بعد معالجتها معالجة ثلاثية، يعد إنجازًا هندسيًا وتنمويًا غير مسبوق، ويؤكد قدرة المصريين على تنفيذ المشروعات القومية العملاقة بكفاءة عالية، لافتة إلى أن المشروع يعزز من قدرة مصر على مواجهة تحديات الغذاء والمياه فى ظل المتغيرات العالمية.

وثمنت عضو مجلس النواب، تأكيد الرئيس السيسى على أهمية التكامل بين الأراضى الزراعية القديمة والجديدة، بما يسهم فى رفع جودة وإنتاجية المحاصيل الزراعية وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية، خاصة مع التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، لا سيما فى الأعلاف والقمح.

وأكدت النائبة هبة غالي، أن مشروع الدلتا الجديدة يمثل نقلة حضارية وتنموية كبرى، ويوفر نحو مليونى فرصة عمل مستدامة للشباب، كما يعكس نجاح الدولة فى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم الاقتصاد الوطنى ويحقق التنمية الشاملة فى مختلف القطاعات، مشددة على أن ما يحدث اليوم هو ثمرة رؤية وطنية طموحة وإرادة سياسية لا تعرف المستحيل.