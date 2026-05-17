تامر الحبال: مشروع الدلتا الجديدة يعزز قدرة مصر على تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة

أكد المهندس تامر الحبال، القيادي بـحزب مستقبل وطن، أن مشروع الدلتا الجديدة يُعد واحدًا من أهم المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، لما يمثله من خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الرقعة الزراعية وتحقيق تنمية عمرانية واقتصادية متكاملة.

وقال الحبال، في تصريحات صحفية له اليوم، إن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت في تحويل ملف استصلاح الأراضي من مجرد خطط نظرية إلى مشروعات عملاقة تُنفذ على أرض الواقع وفق رؤية تنموية واضحة، مشيرًا إلى أن مشروع الدلتا الجديدة يعكس حجم الإرادة السياسية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتأمين احتياجات المواطنين من السلع والمحاصيل الأساسية.

وأضاف القيادي بحزب مستقبل وطن، أن المشروع لا يقتصر فقط على التوسع الزراعي، بل يمثل محورًا تنمويًا متكاملًا يساهم في خلق مجتمعات عمرانية جديدة، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب، إلى جانب دعم الصناعات المرتبطة بالإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي، وهو ما يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق معدلات نمو مستدامة.

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن إلى أن المشروعات الزراعية الكبرى التي تنفذها الدولة، وفي مقدمتها الدلتا الجديدة، تؤكد أن مصر تتحرك بخطوات مدروسة نحو تقليل فاتورة الاستيراد وتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي أثرت على سلاسل الإمداد والغذاء عالميًا.

وأوضح الحبال أن حجم البنية التحتية التي أُنجزت لخدمة المشروع، سواء في شبكات الطرق أو محطات المعالجة والري الحديثة، يعكس رؤية الدولة لبناء مستقبل اقتصادي قوي قائم على التنمية والإنتاج، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستظل شاهدة على مرحلة فارقة في تاريخ التنمية المصرية الحديثة.

ولفت الحبال إلى أن مشروع الدلتا الجديدة يمثل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية تواصل العمل والبناء رغم التحديات، وتسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة حياة المواطنين في مختلف المحافظات.