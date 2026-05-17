النائب محمد المنزلاوي: مشروع الدلتا الجديدة يعكس قوة الدولة المصرية ورؤيتها لتحقيق الأمن الغذائي

أكد النائب محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع «الدلتا الجديدة» يعد واحدًا من أهم المشروعات القومية التنموية التي تنفذها الدولة المصرية في إطار رؤية الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن المشروع يجسد توجه الدولة نحو بناء اقتصاد إنتاجي حديث قائم على الزراعة والصناعة وتحقيق الأمن الغذائي.

وقال “المنزلاوي”، في بيان له اليوم، إن افتتاح المشروع بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي يعكس حجم الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لقطاع الزراعة باعتباره أحد أهم ملفات الأمن القومي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والمتغيرات العالمية التي فرضت ضرورة تعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

نقلة استراتيجية كبرى

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن مشروع «الدلتا الجديدة» يمثل نقلة استراتيجية كبرى في ملف التوسع الزراعي، من خلال استصلاح ملايين الأفدنة وإقامة مجتمعات إنتاجية متكاملة تعتمد على أحدث نظم الري والزراعة الحديثة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة.

بنية تحتية ضخمة

وأشار إلى أن الدولة نجحت في تنفيذ بنية تحتية ضخمة داخل المشروع، تشمل شبكات طرق ومحاور جديدة ومحطات كهرباء ومرافق متطورة، إلى جانب إنشاء أكبر محطة معالجة مياه صرف زراعي في العالم، وهو ما يؤكد قدرة الدولة المصرية على تنفيذ مشروعات عملاقة وفق أعلى المعايير العالمية.

وأضاف “المنزلاوي” أن المشروع لا يقتصر فقط على التوسع الزراعي، بل يمتد ليشمل دعم التصنيع الزراعي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، بما يعزز فرص التصدير ويوفر آلاف فرص العمل للشباب، مؤكدًا أن ما يحدث اليوم يعكس رؤية واضحة لبناء مستقبل اقتصادي قوي قائم على الإنتاج والتنمية.

واختتم النائب محمد المنزلاوي بيانه بالتأكيد على أن مشروع «الدلتا الجديدة» يعد نموذجًا حقيقيًا لما تشهده مصر من إنجازات غير مسبوقة في مختلف القطاعات، مشيدًا بإرادة الدولة وقدرتها على مواصلة مسيرة التنمية رغم التحديات الإقليمية والدولية.