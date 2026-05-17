نواب البرلمان: توجيهات الرئيس السيسي لتطوير القاهرة التاريخية تعزز الاقتصاد وتحمي الهوية وتعيد مصر إلى صدارة السياحة العالمية

حسن رضوان

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة منح ملف تطوير القاهرة التاريخية أولوية قصوى، مع رفع كفاءة المباني والمنشآت وتحويل المنطقة إلى مقصد سياحي عالمي ومزار حضاري جاذب، بما يعكس عراقة الحضارة المصرية ويعزز مكانة مصر على خريطة السياحة الدولية.

وأشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بهذه التوجيهات الرئاسية، مؤكدين أن المشروع يحمل أبعادًا اقتصادية وثقافية وحضارية مهمة، ويجسد رؤية الدولة في بناء الجمهورية الجديدة القائمة على التنمية والحفاظ على الهوية الوطنية في آن واحد.

إحياء قلب مصر الحضاري

وقالت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن توجيهات الرئيس السيسي لتطوير القاهرة التاريخية تمثل خطوة استراتيجية لإحياء قلب مصر الحضاري، مؤكدة أن الدولة تسعى لتحويل المنطقة إلى واجهة سياحية عالمية تعكس قيمة التراث المصري وتدعم الاقتصاد الوطني من خلال تنشيط السياحة الثقافية وجذب الاستثمارات.

من جانبه، أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن تطوير القاهرة التاريخية يعد استثمارًا اقتصاديًا ضخمًا يسهم في تعظيم العائد من الأصول التراثية والعقارية، مشيرًا إلى أن المشروع سيفتح الباب أمام فرص استثمارية جديدة ويعزز حركة التشغيل والسياحة والخدمات المرتبطة بها، بما يدعم خطط التنمية المستدامة للدولة.

وفي السياق ذاته، قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إن اهتمام القيادة السياسية بتطوير القاهرة التاريخية يعكس قوة الدولة المصرية في حماية الهوية الوطنية والحفاظ على التراث الحضاري، مؤكدًا أن المشروع يمثل رسالة حضارية للعالم تؤكد قدرة مصر على الجمع بين الحداثة وصون التاريخ العريق.

وأشار النواب في تصريح خاص لـ"صدي البلد"،  إلى أن خطة تطوير القاهرة التاريخية تمثل نموذجًا متكاملًا لرؤية الدولة في استثمار التراث بصورة حديثة، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر الثقافية والسياحية والاقتصادية إقليميًا ودوليًا.

وكان  الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحث أمس، مع الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء خالد عبد الله رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح وليد عارف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خطط هيئة الأوقاف المصرية لتطوير مختلف الأصول العقارية التابعة لوزارة الأوقاف، وتعزيز آليات التعاون مع الشركات المتخصصة والمطورين العقاريين، بما يسهم في تطوير منظومة الاستثمار وإضافة أنشطة ومجالات استثمارية جديدة.

توجيهات رئاسية قصوي 

وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول تطورات جهود تطوير منطقة القاهرة التاريخية ورفع كفاءة مبانيها ومنشآتها. 

وشدد الرئيس على ضرورة إيلاء هذا الملف أهمية قصوى، مع حصر وتطوير كافة المباني والمنشآت ذات الصلة وفقاً لأعلى المعايير، بما يحول المنطقة إلى مقصد سياحي عالمي ومزار حضاري جاذب.

