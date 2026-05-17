اقتراح برغبة بنقل تبعية نادي الحديد والصلب لوزارة الشباب والرياضة

تقدم النائب باسم كامل، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة إلى المستشار رئيس مجلس الشيوخ، موجه إلى جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، يطالب فيه بنقل تبعية نادي الحديد والصلب بالتبين إلى وزارة الشباب والرياضة وتحويله إلى ناد عام، وذلك انطلاقا من حرصه الشديد على حماية أصول الدولة من التهالك والضياع، وإيمانه بضرورة توفير متنفس رياضي واجتماعي يليق بأهالي منطقة التبين وجنوب القاهرة.

وأوضح النائب في مذكرته الإيضاحية أن نادي الحديد والصلب يعد صرحا رياضيا عريقا يمتلك بنية تحتية ومساحات شاسعة، إلا أنه نتيجة لوضع الشركة الحالي دخل في حالة من عدم الاستقرار الإداري، مما جعل مرافقه ومنشآته عرضة للإهمال والتهالك، وهو ما اعتبره النائب إهدارا لأصل ثمين من أصول الدولة يجب استغلاله بالشكل الأمثل، بدلا من تركه للاندثار في ظل حاجة المنطقة الماسة لوجود أندية عامة تستوعب طاقات الشباب والناشئين.

وأكد النائب باسم كامل أن دافعه الرئيسي خلف هذا المطلب هو رغبته في إنهاء معاناة مئات الآلاف من المواطنين الذين يفتقرون للخدمات الرياضية والتربوية، مشددا على أن بقاء النادي مغلقا أو غير مستغل يحرم الأسر من متنفس آمن، ولذلك طالب بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لنقل التبعية وتغيير الصفة القانونية للنادي ليصبح متاحا لعضوية كافة المواطنين، مع وضع خطة هندسية فورية لرفع كفاءة الملاعب والمنشآت لضمان استدامتها وتطويرها بما يخدم رؤية الدولة في بناء الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة لكافة الفئات.