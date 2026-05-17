سلامة الغذاء تتعاقد مع دفعة جديدة من الأطباء البيطريين

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، برئاسة الدكتور طارق الهوبي، التعاقد مع دفعة جديدة من الأطباء البيطريين للعمل في مجالات الرقابة والتفتيش على السوق المحلي بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار دعم الكوادر الفنية المتخصصة ورفع كفاءة منظومة سلامة الغذاء.

وأكدت الهيئة، أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز منظومة الرقابة على تداول الغذاء، وضمان التزام المنشآت الغذائية بالاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة، بما يسهم في حماية صحة المواطنين وتوفير غذاء آمن وسليم للمستهلكين.

وأوضح الدكتور طارق الهوبي أن التعاون والتنسيق مستمر مع النقابة العامة للأطباء البيطريين، بهدف دعم وتعزيز دور الأطباء البيطريين في منظومة سلامة الغذاء، باعتبارهم أحد الركائز الأساسية في أعمال التفتيش والرقابة، خاصة على المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني ومتابعة مراحل تداولها وتخزينها وعرضها في الأسواق.

من جانبه، توجه الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، ومجلس النقابة، بالشكر والتقدير لرئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، على دعمه المستمر وحرصه على تمكين الأطباء البيطريين في هذا الملف الحيوي، مؤكدًا أن ذلك يعكس إيمانًا بدورهم المحوري في حماية صحة الإنسان واعتبارهم خط الدفاع الأول عن سلامة الغذاء.

وأشار النقيب العام إلى أن توزيع الأطباء البيطريين الجدد شمل عددًا من محافظات الجمهورية، ضمن خطة تستهدف تعزيز التواجد الرقابي الميداني ورفع كفاءة أعمال التفتيش على الأسواق، بما يدعم إحكام منظومة متابعة تداول الغذاء وتحسين مستوى حماية المستهلك في مختلف المحافظات.

واختتمت الهيئة بالتأكيد على استمرار دعم وتطوير الكوادر البشرية باعتبارها عنصرًا أساسيًا في نجاح منظومة الرقابة، وبما يواكب جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز حماية صحة المواطن المصري.