تعاون وثيق بين محافظة الإسماعيلية ونواب "مستقبل وطن" لحل مشكلات المواطنين

استقبل اللواء اركان حرب نبيل حسب الله محافظ الإسماعيلية النواب أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب حماد موسى حماد امين الحزب بالمحافظة وعضو مجلس الشيوخ.

وضم وفد الحزب كلا من: النائب سامي سليم عضو مجلس النواب، والنائب موسى خالد موسي عضو مجلس النواب، والنائب سيد عبد الجليل عضو مجلس النواب، والنائبة ماري جمال عضو مجلس النواب، والنائب محمد الصافي عضو مجلس النواب.

كما حضر اللقاء النائب محمد طلبه أمين حزب الجبهة الوطنية بالإسماعيلية، والنائب ولاء حافظ عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة وطن.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المشكلات والقضايا التي تهم المواطنين بمحافظة الإسماعيلية، وأبدي المحافظ تفهمه لكل تلك المشكلات والقضايا، وتم الإتفاق على وضع خطة عمل مشتركة ورؤية مستقبلية بين المحافظة وأعضاء الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، لمناقشة كل ما يهم المواطن الاسماعيلي من مشكلات وإيجاد الحلول المناسبة لها .

وسلم النواب أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أربعة ملفات مهمة إلى اللواء محافظ الإسماعيلية وهي تتعلق بـ نقل الورش خارج مدينة الإسماعيلية، ومشكلات الطريق الجديد بمدخل قرية أبو سلطان، وتمليك اراضي الإصلاح الزراعي للمواطنين بمحافظة الإسماعيلية، والتصالح في وحدات منطقة الحرفي بالشيخ زايد.

وقد وعد المحافظ بدراسة كل هذة الملفات، والمشكلات، دراسة وافية، ووضع الحلول المناسبة لها.

وفي نهاية الإجتماع، طالب السادة النواب أعضاء الهيئة البرلمانية، من السيد المحافظ السماح للسادة أصحاب محلات الجزارة، بإقامة شوادر لبيع اللحوم وذبح الاضاحي، وذلك بالاشتراطات التي تضعها المحافظة لذلك.

وفي ختام الاجتماع، قدم النائب حماد موسى حماد عضو مجلس الشيوخ، واعضاء الهيئة البرلمانية، الشكر إلى المحافظ علي ما وجدوه من حفاوة، وترحيب، وتفهم لكل مشكلات المواطن الاسماعيلي.