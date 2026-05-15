محافظات

"مستقبل وطن" بالإسكندرية ينظم ندوة حول "القيادة والإدارة المحلية"

أحمد بسيوني

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية ندوة تدريبية بعنوان «القيادة والإدارة المحلية»، وذلك ضمن سلسلة الفعاليات التثقيفية والتدريبية التي يتبناها الحزب بهدف رفع كفاءة كوادره وتأهيلهم للعمل العام بما يسهم في خدمة المواطنين وتعزيز المشاركة المجتمعية الفاعلة.

شهدت الندوة حضور النائب أحمد عبدالمجيد أمين المحافظة عضو مجلس النواب، والنائب أحمد رأفت أمين التنظيم عضو مجلس النواب، والنائب رمضان بطيئة عضو مجلس النواب الأمين المساعد للحزب بالإسكندرية، والنائب أشرف سردينة عضو مجلس النواب، وإسماعيل محمد، أمين المجالس المحلية بالمحافظة، وأحمد رزق الحكيم أمين قسم المنتزه أول، وحسن ذوق أمين قسم المنتزه ثان، إلى جانب لفيف من قيادات وكوادر وأعضاء الحزب.

النائب أحمد عبدالمجيد: الحزب يولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل الكوادر الحزبية

وفي كلمته، أكد النائب أحمد عبدالمجيد، أن حزب مستقبل وطن يولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل الكوادر الحزبية من خلال برامج تدريبية متخصصة تسهم في إعداد قيادات قادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة بفاعلية في دعم خطط التنمية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل ركيزة أساسية في بناء تنظيم حزبي قوي وقادر على تلبية تطلعات المواطنين.

النائب أحمد رأفت: المرحلة الحالية تتطلب إعداد كوادر حزبية للتعامل مع مختلف القضايا

وأكد النائب أحمد رأفت، أن المرحلة الحالية تتطلب إعداد كوادر حزبية تمتلك الوعي السياسي والإداري الكافي للتعامل مع مختلف القضايا المجتمعية، مشيرًا إلى أن حزب مستقبل وطن يحرص على تنظيم مثل هذه الندوات النوعية التي تسهم في صقل خبرات الأعضاء وتعزيز قدرتهم على المشاركة الفاعلة في العمل العام، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.

من جانبه، أوضح النائب رمضان بطيئة أن تنظيم هذه الندوات يأتي في إطار استراتيجية الحزب التي تستهدف تعزيز الوعي السياسي والإداري لدى أعضائه، ورفع كفاءتهم التنظيمية، بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية ويعزز من قدرة الحزب على أداء دوره المجتمعي والخدمي على الوجه الأمثل.

ومن جانبه، أكد النائب أشرف سردينة أن بناء كوادر حزبية مؤهلة وقادرة على العمل الميداني والإداري يمثل أحد المحاور الرئيسية التي يوليها حزب مستقبل وطن اهتمامًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن هذه الندوات التدريبية تسهم في إعداد جيل من القيادات الشابة القادرة على التعامل مع مختلف التحديات المجتمعية، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، بما يعزز من دور الحزب في خدمة المواطنين والتفاعل الإيجابي مع احتياجاتهم.

وأكد إسماعيل محمد، أمين المجالس المحلية بالمحافظة، أن الندوة تأتي في إطار حرص الأمانة على تعزيز الوعي بأهمية العمل المحلي ودوره في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب إعداد كوادر حزبية تمتلك المعرفة الكافية بآليات الإدارة المحلية، وقادرة على رصد المشكلات والتعامل معها بفاعلية من خلال التواصل المستمر مع الجهات التنفيذية، بما يسهم في تحقيق استجابة سريعة لاحتياجات المواطنين ودعم جهود التنمية على مستوى الأحياء والمناطق المختلفة.

ومن جانبه، أوضح أحمد رزق الحكيم، أمين قسم المنتزه أول، أن الندوة تأتي في إطار خطة القسم الهادفة إلى بناء كوادر تنظيمية مؤهلة وقادرة على الإسهام بفاعلية في خدمة المواطنين، مؤكدًا أن التدريب المستمر يمثل أحد أهم محاور العمل الحزبي، لما له من دور كبير في تطوير الأداء ورفع مستوى الوعي بآليات العمل المحلي والتنموي.

وأكد حسن ذوق، أمين قسم المنتزه ثان، أن الندوة تأتي ضمن خطة عمل القسم الهادفة إلى إعداد كوادر مؤهلة تمتلك أدوات العمل المحلي وفهم آليات الإدارة والتنظيم، بما يسهم في دعم التواصل المباشر مع المواطنين والتفاعل الإيجابي مع قضاياهم ومشكلاتهم.

وحاضر في الندوة الدكتور طارق القيعي، رئيس المجلس المحلي السابق، الذي استعرض خبراته الممتدة في العمل المحلي، مؤكدًا أن المجالس المحلية تمثل أحد أهم أدوات الرقابة الشعبية والتنموية، لما لها من دور محوري في رصد احتياجات المواطنين ومتابعة تنفيذ الخطط الخدمية والتنموية على أرض الواقع.

وتناول القيعي خلال الندوة عدة محاور رئيسية، شملت دور المجالس المحلية في منظومة الإدارة، وآليات متابعة مشكلات المرافق الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء، إلى جانب أساليب التواصل الفعال مع الجهات التنفيذية، وآليات طرح الحلول العملية للمشكلات اليومية التي تواجه المواطنين.

كما شدد على أهمية إعداد كوادر شبابية واعية بآليات العمل المحلي، تمتلك القدرة على التحليل والمتابعة والتواصل، مؤكدًا أن القيادة الفاعلة تبدأ من الفهم العميق لطبيعة العمل التنفيذي والخدمي، والقدرة على تحويل التحديات إلى فرص لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويأتي هذا التحرك ضمن سلسلة من المبادرات والأنشطة التي ينفذها حزب «مستقبل وطن» بالإسكندرية، في إطار التزامه بدوره التوعوي، وسعيه الدائم للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، لا سيما القطاع الصحي.

