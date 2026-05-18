رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

رئيس شباب النواب: الأكاديمية الوطنية للتدريب أحد أدوات القوة الناعمة لمصر

فريدة محمد

أكد النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن الأكاديمية الوطنية للتدريب أحَدِ أبرز الانجازات المؤسسية في ملف تمكين الشباب و أَحَدِ أدوات القوة الناعمة المصرية التي تأسست لتكون منارة للتدريب والتأهيل.

جاء ذلك  خلال اجتماع اللجنة ،اليوم الاثنين ، لمناقشة موازنة الأكاديمية الوطنية للتدريب  للعام المالي 2026/2027، بحضور الدكتورة  سُلافة جويلي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب والدكتور طاهر نصر نائب المدير التنفيذي للأكاديمية.

  الأكاديمية الوطنية للتدريب استثمار حقيقي في الثروة البشرية

وأوضح رئيس لجنة الشباب ،أن الأكاديمية لم يتوقف دورها علي تأهيل وتدريب وتنمية قدرات الشباب فقط ، بل امتد دورها ليشمل جميع فئات المجتمع بما يمكنهم من أداء دَوْر محوري في مختلف مواقع العمل العام والإداري التنفيذي داخل الدولة لافتا الي أن  القيادة السياسية حرصت منذُ إطلاق هذه المبادرة الرائدة على ألا تكون الأكاديمية مجرد بناء حجري بل استثمار حقيقي في الثروة البشرية المصرية لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة المؤهلة علميا وعمليا المنفتحة على التحديات الوطنية والإقليمية والدولية القادرة على صياغة المستقبل وصناعة القرار في إطار من الوعي الكامل والانتماء العميق والقدرة على العمل الجماعي.


واضاف أن  اللجنة وهي تناقش اليومَ مشروعي الموازنة الخاصة بالأكاديمية الوطنية للتدريب 
فإنها تستهدف الوقوف على مدى توافق المخصصات المالية المطلوبة مع الأهداف والبرامج المزمع تنفيذها ومدى انعكاس ذلِكَ
على تطوير منظومة التدريب والتأهيل وبناء القدرات مع التأكيد على أهمية وجود مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس بما يضمن تحقيق أفضل عائد ممكن من الإنفاق العام.

وأكد أن  لجنة الشباب والرياضة تؤمن  بأن الاستثمار الحقيقي ليس في بناء المباني فحسب بل في بناء الإنسان القادر على تشغيل هذه المباني وإدارة الدولة بكفاءة ومن هنا تتضح أهمية دور الأكاديمية الوطنية للتدريب في إعداد وتأهيل الإنسان المصري وبناء وعيه الوطني والسياسي وتعزيز قدراته وخبراته بما يخدم أهداف التنمية الشاملة التي تنشُدُها الدولة في مختلف القطاعات.

وأشار إلي أن اللجنة تسعي  كثيرًا على مناقشات اليوم للخروج بتوصيات فعالة تدعم الأكاديمية في أداء رسالتها وتضمن استدامة عملها في ظل التوجيهات الرئاسية الواضحة  بشأن تعزيز دورها الوطني في بناء جيل واعٍ قادر على القيادة و مدرك لحجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

وفي ختام كلمته وجه النائب محمد مجاهد ، الشكر الي الدكتورة سُلافة جويلي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب والدكتور طاهر نصرنائب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب لحضورهما للمرة الأولى في لجنة الشباب والرياضة منذ صدور القرار الجمهوري بتكليفهما بإدارة الأكاديمية متمنين لهما كل التوفيق والسداد في أداء مهامها واستكمال الدور الوطني المهم الذي تقوم به الأكاديمية في إعداد وتأهيلِ الشباب المصري


وتنمية قدراتهم بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان والاستثمار في الكوادر الوطنية المؤهلة.

