وزير السياحة: أهالي نزلة السمان من مبتكري السياحة في مصر.. ورئيس الوزراء عرض عليهم استراتيجية التطوير

أكد شريف فتحي وزير السياحة والأثار، أن رئيس الوزراء يهتم بملف تطوير السياحة والأثار ورئيس الوزراء تابع أفكار تطوير منطقة نزلة السمان .

وقال شريف فتحي في تصريحاته للإعلامي احمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نزلة السمان تلعب دور كبيرا في السياحة المصرية ويمكنها لعب دور أكبر في استقطاب السائحين ".

وتابع شريف فتحي :" نزلة السمان عانت لفترات طويلة من العشوائية والدولة عندما تبنت فكرة تطوير المنطقة عكفت على إشراك الأهالي".



وأكمل شريف فتحي :" نتحدث دائما عن الأمن الاقتصادي السياحي وحجم العائد المباشر على المناطق المتواجدة حول المناطق السياحية ".

ولفت شريف فتحي :" رئيس الوزراء عرض على أهالي نزلة السمان الاستراتيجية العامة لتطوير نزلة السمان وسنعكف على زيادة عدد الغرف الفندقية في نزلة السمان ".

وتابع شريف فتحي :" أهالي نزلة السمان من مبتكري السياحة في مصر ".

