شركة مياه القليوبية تكثف حملات التوعية استعدادًا لعيد الأضحى المبارك

كثفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية حملات التوعية الميدانية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، بهدف نشر ثقافة ترشيد استهلاك مياه الشرب والحفاظ على شبكات الصرف الصحي من السلوكيات الخاطئة خلال أيام العيد.



وأكدت الشركة أن حملات التوعية تضمنت تنظيم ندوات ولقاءات مباشرة مع المواطنين، إلى جانب توزيع مطبوعات إرشادية للتوعية بأهمية الاستخدام الأمثل للمياه، وعدم إلقاء مخلفات الأضاحي والدهون داخل شبكات الصرف الصحي، لما تسببه من انسدادات وطفح بالشبكات، مع التأكيد على ضرورة التخلص الآمن من المخلفات حفاظًا على البيئة والصحة العامة.

وأوضح المهندس محمد إبراهيم فودة أن الشركة رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع الفروع وقطاعات التشغيل، مع استمرار عمل غرف العمليات على مدار 24 ساعة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع أي طوارئ خلال فترة العيد، مشيرًا إلى أن التوعية تمثل أحد أهم محاور عمل الشركة للحفاظ على الموارد المائية وضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضافت الشركة أن فرق التوعية استهدفت المناطق الأكثر كثافة، للتأكيد على السلوكيات الصحيحة في التعامل مع شبكات الصرف الصحي، ورفع الوعي بأهمية الحفاظ على المياه باعتبارها موردًا حيويًا لا غنى عنه، وذلك ضمن خطة الشركة المستمرة للتواصل المجتمعي ونشر ثقافة الوعي المائي بين المواطنين.