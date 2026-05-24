رياضة القليوبية: رفع درجة الاستعداد بمراكز الشباب لاستقبال المواطنين خلال أجازة العيد

أعلن الدكتور وليد الفرماوي، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، رفع درجة الاستعداد القصوى، بجميع الإدارات الفرعية ومراكز الشباب والأندية الرياضية على مستوى المحافظة، استعدادا لاستقبال المواطنين خلال إجازة العيد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسام الدين عبد الفتاح محافظ القليوبية، بفتح مراكز الشباب أمام المواطنين وتقديم أفضل الخدمات والأنشطة الترفيهية والاجتماعية طوال أيام العيد.

وأكد الفرماوي، أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير العمل داخل الهيئات الشبابية والرياضية، والتأكد من جاهزية مراكز الشباب المقرر استقبالها للمواطنين لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به مراكز الشباب باعتبارها مراكز خدمة مجتمعية متكاملة تخدم جميع فئات المجتمع.

وأشار مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية إلى اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتعزيز الدور المجتمعي لمراكز الشباب، من خلال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة الثقافية والدينية والترفيهية والرياضية، بما يسهم في توفير بيئة آمنة ومناسبة للمواطنين خلال أيام العيد.

وأضاف الفرماوي، أنه تم توجيه مديري الإدارات الفرعية ومراكز الشباب بضرورة تكثيف أعمال النظافة والتطهير، ومراجعة عوامل الأمن والسلامة والحماية المدنية، والتأكد من جاهزية الملاعب وحمامات السباحة وصالات الأنشطة، مع توفير المنقذين واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المترددين.

وأوضح أن مراكز الشباب والأندية الرياضية ستشهد تنفيذ عدد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية المتنوعة للأطفال والشباب والأسر، تتضمن مسابقات ترفيهية وثقافية وأنشطة رياضية، إلى جانب توزيع الهدايا على الأطفال، فضلًا عن مشاركة أعضاء أندية التطوع والجوالة والكشافة في تنظيم الفعاليات واستقبال المواطنين وتقديم الدعم لكبار السن وذوي الهمم، بما يعكس الدور المجتمعي والإنساني لمراكز الشباب.

واختتم الفرماوي تصريحاته بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية طوال فترة العيد لضمان انتظام العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، متمنيًا لأهالي محافظة القليوبية عيدًا سعيدًا مليئًا بالخير والبهجة والاستقرار.