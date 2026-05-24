الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ القليوبية يتفقد مصنع تدوير المخلفات بالخانكة ويتابع التوسعات الجديدة

إبراهيم الهواري

قام الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بجولة تفقدية لمصنع تدوير القمامة والمخلفات الصلبة بمدينة الخانكة، والمؤجر لصالح شركة "تيتان مصر" للأسمنت منذ شهر أبريل 2024، وذلك في إطار توجهات الدولة نحو التوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر وتعظيم الاستفادة من المخلفات الصلبة وتحويلها إلى مصادر طاقة بديلة تساهم في دعم الصناعة والحفاظ على البيئة.


وتأتي الجولة لمتابعة سير العمل بالمصنع والوقوف على معدلات الإنجاز بمشروع تحويل المخلفات البلدية إلى وقود بديل (RDF) وسماد عضوي (كمبوست)، باعتباره أحد المشروعات الاستراتيجية التي تساهم بفعالية في الحد من تراكم القمامة وتحسين منظومة النظافة بالمحافظة، إلى جانب تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي المستخدم في تشغيل مصانع الأسمنت، بما يساهم في توفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد الوطني.
وخلال الجولة، تفقد المحافظ خطوط الإنتاج والفرز والفرم بالمصنع، والذي تبلغ مساحته الحالية نحو 15,730 متراً مربعاً، حيث تابع منظومة العمل بداية من دخول المخلفات والقمامة، مروراً بمراحل الفرز والتصنيف، وصولاً إلى مرحلة الفرم الدقيق لإنتاج الوقود البديل المستخدم في صناعة الأسمنت، مؤكداً أهمية رفع كفاءة المنظومة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المخلفات.
وأشار المحافظ إلى أن خطة العمل الحالية تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للمصنع من 400 طن إلى 800 طن يومياً، لافتاً إلى أن الشركة تدير منظومة متكاملة تضم 10 مواقع مختلفة على مستوى الجمهورية، بما يساهم في تعظيم الاستفادة من المخلفات البلدية الصلبة وتقليل حجم المرفوضات.
كما تفقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح موقع التوسعات الجديدة للمصنع، والتي تُقام على مساحة 5 أفدنة، بعد موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة وتسليم الموقع للشركة لبدء التنفيذ، حيث تهدف التوسعات إلى تقليل نسبة المرفوضات التي يتم نقلها إلى المدافن الصحية، من خلال إنشاء خطوط إنتاج إضافية وحديثة لإنتاج الوقود البديل والكمبوست وفق أحدث التقنيات البيئية والهندسية.
وأشاد المحافظ بمستوى تنفيذ التوسعات ومراعاة الاشتراطات البيئية، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على المظهر الحضاري للموقع، خاصة بعد تنفيذ سور شجري يحيط بالمصنع، موجهاً بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال تمهيداً لافتتاح التوسعات الجديدة بالتزامن مع احتفالات العيد القومي لمحافظة القليوبية.
واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول الرؤية المستقبلية والمستهدفات الخاصة بالشركة، والتي تهدف إلى معالجة نحو 2.6 مليون طن من المخلفات البلدية الصلبة، والوصول بإنتاج الوقود البديل (RDF) إلى 439 ألف طن بحلول عام 2029، بما يدعم جهود الدولة في التحول نحو الطاقة النظيفة وتحقيق الاستدامة البيئية.
جاءت الجولة بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء أحمد أبو بكر رئيس مدينة الخانكة، والمهندس علي عودة مدير مديرية الإسكان، والمهندس محمد فودة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس أسامة نافع مدير إدارة المشروعات بالمحافظة، والمهندسة حسناء سعيد مدير الشئون الهندسية بالمحافظة.

مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟
