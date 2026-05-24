محافظ القليوبية يتفقد المحطة الوسيطة للمخلفات بالخانكة بنسبة تنفيذ 98%

تفقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اليوم، المحطة الوسيطة لجمع المخلفات بمدينة الخانكة، والتي تُقام على مساحة 3.5 فدان، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة لتطوير منظومة المخلفات الصلبة وتحسين جودة البيئة والحد من التلوث.



ويأتي إنشاء هذا المشروع الحيوي ضمن المكون الثاني الخاص بدعم إدارة المخلفات البلدية الصلبة لمشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى"، والمنفذ بالتعاون مع البنك الدولي، في إطار توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال تطوير البنية التحتية البيئية ورفع كفاءة منظومة النظافة العامة.



وخلال جولته الميدانية، تابع المحافظ معدلات الإنجاز بالمشروع للوقوف على الموقف التنفيذي، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال الإنشائية والتجهيزات نحو 98%، لتصبح المحطة في مراحلها النهائية تمهيداً للاستلام وبدء التشغيل الفعلي. كما استمع سيادته إلى شرح تفصيلي حول آلية التشغيل المستهدفة، والتي تعتمد على تجميع وتكبيس المخلفات بالمحطة قبل نقلها بشكل آمن ومنظم إلى المدافن الصحية المعتمدة.



وأكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح أن المحطة الوسيطة تمثل إضافة قوية للبنية التحتية البيئية بالمحافظة، مشيراً إلى أن خطة التطوير تستهدف القضاء على التراكمات العشوائية والمقالب غير الهندسية بالشوارع والميادين، وتحقيق نقلة نوعية في منظومة النظافة من خلال تطبيق أحدث النظم الحديثة في إدارة المخلفات البلدية الصلبة.

وأضاف المحافظ أن تشغيل المحطة سيساهم في الحد من الانبعاثات الملوثة وتحسين المظهر الحضاري بالمناطق السكنية، فضلاً عن الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وخلق بيئة أكثر نظافة واستدامة، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية البيئية ومواجهة آثار تغير المناخ.



رافق المحافظ خلال الجولة التفقدية كل من الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء أحمد أبو بكر رئيس مركز ومدينة الخانكة، والمهندس علي عودة مدير مديرية الإسكان، والمهندس محمد فودة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمهندسة حسناء سعيد مدير الإدارة الهندسية بالمحافظة والمهندس أسامة نافع مدير إدارة المشروعات بالمحافظة