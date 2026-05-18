تفاصيل سجن موظف بتهمة تزوير شهادة مرضية للحصول على إجازة

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار وائل زهران بمعاقبة موظف بالسجن سنة بتهمة تزوير شهادة طبية للحصول على إجازة مرضية من جهة عمله.

تفاصيل أمر الإحالة

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم اشترك مع آخر مجهول فى ارتكاب جريمة تزوير محرر رسمي، هو تقرير طبى منسوب صدوره لأحد المستشفيات، وكان ذلك عن طريق الاصطناع، لتقديمه لجهة عمله للحصول على إجازة مرضية.

كما، أن المتهم قلد شعار خاتم الجمهورية بطريق الاصطناع، كما أنه استعمل المحرر المزور بأن قدمه للموظف المختص بالشركة محل عمله، محتجا بما دون به من بيانات تفيد إصابته على خلاف الحقيقة.

واستعمل المتهم المحرر المزور موضوع الاتهام الأول ، فيما زورلأجله بأن قدمه الى الموظف المختص بشركته محتجا بما به من بيانات، تفيد اصابته على خلاف الحقيقة مع علمه بأمر تزويره وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.