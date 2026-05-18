برسالة رومانسية.. هبة مجدي تحتفل بعيد ميلاد زوجها

حرصت الفنانة هبة مجدي على الاحتفال بعيد ميلاد زوجها المطرب محمد محسن،برساله رومانسيه شاركها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وشاركت هبة مجدي صور رفقة زوجها محمد محسن عبر حسابها الرسي على إنستجرام، وعلقت قائلة: “عيد ميلاد سعيد يا حبيب القلب والروح ورفيق حياتي في الحلوة والمُرة والسند والضهر ليا ولأولادنا، ربنا يحميك ويحفظك وييسرلك كل عسير”.

كانت هبة مجدي شاركت في مسلسل «نون النسوة» الذي عُرض في النصف الثاني خلال رمضان 2026، المسلسل من تأليف محمد الحناوي، وسيناريو وحوار أحمد صفوت، ويشارك في بطولته مي كساب وندى موسى و ومحمد جمعة.

وينتمي مسلسل «نون النسوة» إلى نوعية الدراما الشعبية الاجتماعية، ويتكون من 15 حلقة، حيث يناقش عددًا من القضايا المرتبطة بالمرأة داخل المجتمع الشعبي، في إطار درامي يمزج بين الصراعات الإنسانية والواقعية.

فريق عمل مسلسل نون النسوة

ويضم فريق عمل مسلسل نون النسوة نخبة من النجوم مي كساب، وندا موسى، وهبة مجدي، ومحمد جمعة، وأحمد الرافعي، وأحمد فهيم، وسيمون، ولبنى ونس، وإيهاب فهمي، وسامي مغاوري، ومروة الأزلي، والعمل من تأليف محمد الحناوي، وإنتاج صباح اخوان، وإخراج إبراهيم فخر.