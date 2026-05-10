هبة عبد الغني: مشاهد جري ماكرون في شوارع الإسكندرية مصدر فخر لكل مصري

أشادت الفنانة هبة عبد الغني، بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، معربة عن فخرها واعتزازها بصورة مصر التي ظهرت أمام العالم خلال الزيارة، وما عكسه المشهد من حالة الأمن والاستقرار والروح المصرية الأصيلة.

وكتبت هبة عبد الغني منشورا عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عبرت فيه عن سعادتها الكبيرة بالفيديوهات المتداولة للرئيس الفرنسي ماكرون، أثناء ممارسته رياضة الجري في شوارع منطقة سيدي بشر بمحافظة الإسكندرية، وسط المواطنين وحركة الشارع الطبيعية.

وقالت عبد الغنى في منشورها: “فخوره بشكل مش طبيعي النهارده بالذات بالفيديوهات اللي انتشرت النهارده الصبح .. عن رحلة الرئيس ماكرون و نزوله لممارسة رياضة الجري في شوارع و حواري سيدي بشر في اسكندرية وسط التكاسي و العربيات و الناس اللي نازله شغلها الصبح بدري .. و استمتاعة بالجري هو وزرجته و الوفد المرافق ليه و انبساط الماره بيه و احترامهم لخصوصيته .. امن و امان ابد الدهر يا حبيبتي يا اجمل بلاد الدنيا يا مصر .. ويعيشو ولادك حامينك و رافعين راسك .. ربنا يفرحنا اكتر و اكتر ببلدنا و يديم عليها نعمة الامان آمين”.

وأضافت في ختام منشورها توقيعها ووسم “#مصر” و “#هبة_عبد_الغني”، مؤكدة اعتزازها بصورة مصر الحضارية أمام العالم، وما تتمتع به من أمن واستقرار يعكس مكانتها الكبيرة إقليميا ودوليا.

جدير بالذكر تقوم الفنانة هبة عبد الغني مؤخراً ببطولة العرض المسرحى "أداجيو..اللحن الأخير" على خشبة مسرح الغد بالعجوزة.

ويستند العرض إلى رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد، أعاد صياغتها مسرحيا المخرج السعيد منسي برؤية معاصرة، عمل على تطويرها على مدار سنوات، ليقدم عملا يجمع بين البعد الإنساني والمعالجة الحديثة.

ويشارك في بطولة العرض كل من رامي الطمباري، هبة عبد الغني، بسمة شوقي، جورج أشرف، جنا عطوة، محمد دياب، أحمد هشام، وأمنية محسن، مع تصميم الاستعراضات لمحمد البحيري، والديكور لأحمد الألفي، والأزياء لنورهان سمير، والإضاءة لأبو بكر الشريف، والأشعار لحامد السحرتي، والموسيقى والألحان لرفيق جمال، إلى جانب فريق العمل الذي ساهم في خروج العرض بهذه الصورة.

وفي سياق متصل، أعلنت إدارة مسرح الغد عن استمرار تقديم العرض أيام الخميس والجمعة والسبت في تمام الثامنة مساءً، وسط إقبال جماهيري متزايد.