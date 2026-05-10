قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس وزراء قطر: لا بد من تجاوب كل الأطراف مع جهود الوساطة الجارية بالمنطقة
دعاء يوم عرفة.. تعرف على أفضل ما يقول الحجاج والمسلمين
الزراعة تكشف عن إجراءات عاجلة للتأكد من سلامة الأضاحي المطروحة للبيع
ماكرون يوثق زيارته للإسكندرية بفيديو على إكس ويقول: شكرا
وفاة المخرج والمنتج هيثم عثمان
الجرام يتجاوز 8000 جنيه رسميًا.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 24
إنهاء الحرب.. طهران ترسل ردها على المقترح الأمريكي إلى باكستان
تحرك جديد من الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية.. تقرير رسمي إلى كاف
البابا تواضروس يصلي قداس الأحد في كرواتيا بكنيسة السيدة العذراء | صور
أوروبا تتسابق لبناء أسلحة منخفضة التكلفة تواكب احتياجات المستقبل
الهند تتوسع في الطاقة النظيفة في ظل نقص إمدادات النفط
الوزير يتفقد تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي ومعدلات تنفيذ محور أبو تيج بأسيوط | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هبة عبد الغني: مشاهد جري ماكرون في شوارع الإسكندرية مصدر فخر لكل مصري

هبة عبد الغني
هبة عبد الغني
قسم الفن

أشادت الفنانة هبة عبد الغني، بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، معربة عن فخرها واعتزازها بصورة مصر التي ظهرت أمام العالم خلال الزيارة، وما عكسه المشهد من حالة الأمن والاستقرار والروح المصرية الأصيلة.
 وكتبت هبة عبد الغني منشورا عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عبرت فيه عن سعادتها الكبيرة بالفيديوهات المتداولة للرئيس الفرنسي  ماكرون، أثناء ممارسته رياضة الجري في شوارع منطقة سيدي بشر بمحافظة الإسكندرية، وسط المواطنين وحركة الشارع الطبيعية.
 وقالت عبد الغنى في منشورها: “فخوره بشكل مش طبيعي النهارده بالذات بالفيديوهات اللي انتشرت النهارده الصبح .. عن رحلة الرئيس ماكرون و نزوله لممارسة رياضة الجري في شوارع و حواري سيدي بشر في اسكندرية وسط التكاسي و العربيات و الناس اللي نازله شغلها الصبح بدري .. و استمتاعة بالجري هو وزرجته و الوفد المرافق ليه و انبساط الماره بيه و احترامهم لخصوصيته .. امن و امان ابد الدهر يا حبيبتي يا اجمل بلاد الدنيا يا مصر .. ويعيشو ولادك حامينك و رافعين راسك .. ربنا يفرحنا اكتر و اكتر ببلدنا و يديم عليها نعمة الامان آمين”.

وأضافت في ختام منشورها توقيعها ووسم “#مصر” و “#هبة_عبد_الغني”، مؤكدة اعتزازها بصورة مصر الحضارية أمام العالم، وما تتمتع به من أمن واستقرار يعكس مكانتها الكبيرة إقليميا ودوليا.

جدير بالذكر تقوم الفنانة هبة عبد الغني مؤخراً ببطولة العرض المسرحى "أداجيو..اللحن الأخير" على خشبة مسرح الغد بالعجوزة.

ويستند العرض إلى رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد، أعاد صياغتها مسرحيا المخرج السعيد منسي برؤية معاصرة، عمل على تطويرها على مدار سنوات، ليقدم عملا يجمع بين البعد الإنساني والمعالجة الحديثة.

ويشارك في بطولة العرض كل من رامي الطمباري، هبة عبد الغني، بسمة شوقي، جورج أشرف، جنا عطوة، محمد دياب، أحمد هشام، وأمنية محسن، مع تصميم الاستعراضات لمحمد البحيري، والديكور لأحمد الألفي، والأزياء لنورهان سمير، والإضاءة لأبو بكر الشريف، والأشعار لحامد السحرتي، والموسيقى والألحان لرفيق جمال، إلى جانب فريق العمل الذي ساهم في خروج العرض بهذه الصورة.
وفي سياق متصل، أعلنت إدارة مسرح الغد عن استمرار تقديم العرض أيام الخميس والجمعة والسبت في تمام الثامنة مساءً، وسط إقبال جماهيري متزايد.

ماكرون هبة عبد الغني الفنانة هبة عبد الغني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو دياب ويسرا

مبحبش حد يقولي كده.. عمرو دياب يعلق على إحراجه لـ يسرا

دواجن بيضاء

أنهت سلسلة الارتفاعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

مرتبات

رسميا صرف مرتبات شهر مايو 2026 في هذا الموعد..ماذا فعلت الحكومة للموظفين قبل العيد؟

الدعم النقدي بدل العيني.. هل ينجح في تخفيف الأعباء؟

وداعا بطاقات التموين قريبًا.. الحكومة تقترب من حسم الملف الأكثر حساسية في منظومة الدعم

موتوسيكلان طلاب مغتربين يختفيان ويتركان حلما معلقا.. والضحايا يروون التفاصيل

سرقة حلم طالبين مغتربين بجامعة حلوان .. تفاصيل مأساوية بعد ضياع مصدر إكمال دراستهم

حالة الطقس

موجة حارة تضرب البلاد.. والأرصاد تحذر من رمال مثيرة للأتربة

خوان بيزيرا

معًا سنكون الأقوى.. خوان بيزيرا يوجّه رسالة قوية عقب خسارة الزمالك أمام اتحاد العاصمة

امتحانات الترم الثاني في المواد غير المضافة للمجموع

بدء امتحانات الترم الثاني في المواد غير المضافة للمجموع بجميع المدارس..غداً

بالصور

طريقة عمل الحرشة المغربي.. فطار وعشاء اقتصادي بطعم خطير

حرشة مغربي
حرشة مغربي
حرشة مغربي

وجبة اقتصادية جدًا وبروتين عالي بـ100 جنيه على الطريقة المغربية

عدس بجبه
عدس بجبه
عدس بجبه

بمشاركة 30 دولة.. قوات الصاعقة تشارك في فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار

قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار
قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار
قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار

إزالة 81 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

جولة

حماية الطفل بالشرقية تستقبل 295 بلاغا وتنظم 75 ندوة توعوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد