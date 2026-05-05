كان رفقة نجله.. مصرع مسن في تصادم دراجة نارية ونصف نقل بسمالوط بالمنيا

لقي مسن مصرعه، إثر حادث تصادم بين سيارة نصف نقل ودراجة بخارية كان يستقلها برفقة نجله بالقرب من محور سمالوط بالمنيا، تم نقل الجثه لمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل ودراجة نارية ، مما أسفر عن وفاة أحد مستقلي الدراجة في الحال، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث لإجراء الفحص والمعاينة.

وبالفحص تبين أن المتوفى يُدعى خلف. م. م 60 سنة مقيم بإحدى قرى مركز سمالوط، حيث تعرض للدهس أسفل عجلات السيارة، بينما نجا نجله من الحادث.

تم إيداع الجثمان بمشرحة المستشفى التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، وجرى ندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي، والذي أكد أن الوفاة نتجت عن كسر وتهتك بعظام الجمجمة وأنسجة المخ، ولا توجد شبهة جنائية.

وأذنت الجهات المختصة بدفن الجثمان عقب استكمال الإجراءات القانونية، مع التحفظ على السيارة وسائقها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة

