المنيا.. ضبط 240 مخالفة و4 أطنان سلع مجهولة المصدر خلال حملات تموينية

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على  تكثيف الرقابة على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، والتصدي لكافة صور التلاعب في السلع المدعمة والاستراتيجية. 

ومن جانبه أعلن المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين، تحرير 240 مخالفة تموينية متنوعة، وضبط نحو 4 أطنان من السلع مجهولة المصدر، وذلك خلال حملات موسعة بمختلف مراكز المحافظة.

وأوضح وكيل الوزارة أن الحملات أسفرت، في قطاع المخابز البلدية، تحرير 143 مخالفة، تنوعت بين ضبط حالات تجميع خبز مدعم، ومصادرة كميات من الزيت والدقيق البلدي المدعم قبل تهريبها للسوق السوداء، حيث تم تحرير محضرين في هذا الشأن، إلى جانب مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، وعدم وجود ميزان، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وسوء نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

وفيما يتعلق بالأسواق، تم تحرير 77 محضرًا، شملت ضبط سلع مجهولة المصدر والتحفظ على كميات من الأرز والملح الصناعي والعصائر والزيوت، فضلًا عن ضبط سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإدارة منشآت دون ترخيص أو سجل تجاري، إلى جانب ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتحرير محاضر لعدم حمل شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار.

كما أسفرت الحملات في قطاع البدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع عن تحرير 18 محضرًا، تضمنت ضبط حالات تجميع سلع تموينية ومصادرة 420 زجاجة زيت مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، بالإضافة إلى مخالفات الغلق دون مبرر، وعدم الإعلان عن المقررات التموينية، وعدم مزاولة النشاط، وعدم إصدار بون صرف.

