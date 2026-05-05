جنايات المنيا.. إحالة أوراق مزارع لفضيلة المفتي لتهمة بالقتل العمد بالعدوة

قضت محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمحكمة العدوة، خلال جلستها، بإحالة أوراق " مبروك. ا. م " 50 سنه مزارع ويقيم بمركز العدوة، إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في حكم الإعدام بقضية القتل.

انعقدت هيئة المحكمة برئاسة المستشار صلاح الشربيني رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى عبدالعظيم ومحمد ناجى احمد، وأمانة سر مرقص نبيل وسكرتير التنفيذ خالد محمد عبدالغنى.

كان المحامي العام لنيابات شمال المنيا الكلية، قد أحال أوراق القضية إلى محكمة الجنايات بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات في القضية رقم ٥٤٠٤ لسنة ٢٠٢٥ جنايات مركز العدوة والمقيدة برقم ١٧٠ لسنة ٢٠٢٥ كلي شمال المنيا.

وجاء في أمر الإحالة اتهام النيابة العامة للمتهم " مبروك. ا محبوس ٥٠ سنة فلاح ويقيم مركز العدوة لأنه في ٨ يناير ٢٠٢٥ بدائرة مركز العدوة قتل المجني عليه رجب ع. ع عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك سلاحاً نارياً (بندقية آلية)، وتوجه إلى المكان الذي أيقن سلفاً تواجده به، متحيناً الفرصة المناسبة، وما إن ظفر به حتى أطلق صوبه عياراً نارياً قاصداً من ذلك إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحرز المتهم بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (بندقية آلية) ، كما أحرز ذخيرة (طلقات) استعملت في السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها.