على الطريق.. طاقم إسعاف ينجح في مساعدة سيدة على الولادة داخل السيارة بالمنيا

شهدت محافظة المنيا موقفًا إنسانيًا مؤثرًا بعدما تمكن طاقم إسعاف في مساعدة سيدة على الولادة داخل سيارة إسعاف، خلال نقلها إلى المستشفى بعد تعرضها لآلام مخاض مفاجئة.

فقد تحرك طاقم سيارة الإسعاف كود 4038 لنقل السيدة بشكل آمن، بقيادة فني القيادة محمد أبو الفتوح وبرفقة المسعف كيرلس ميخائيل، حيث جرى التعامل مع الحالة داخل السيارة وسط حالة من التوتر والقلق التي سيطرت على أسرة السيدة.

وخلال الرحلة، تمكن المسعف من مساعدة الأم على الولادة بنجاح داخل سيارة الإسعاف، مع متابعة الحالة الصحية للمولود والأم بشكل دقيق، وإجراء الإسعافات الطبية اللازمة فور الولادة، من شفط وتجفيف وقطع الحبل السري والاطمئنان على العلامات الحيوية للطفل.

كما حرص الطاقم على متابعة حالة الأم الصحية والتأكد من استقرارها بعد الولادة، وسط فرحة كبيرة من أسرة السيدة التي كانت ترافقها والدتها داخل سيارة الإسعاف.

ولاقت الواقعة تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صورة للمسعف وهو يحمل المولود الجديد، في مشهد إنساني نال إشادة كبيرة من المواطنين الذين أثنوا على جهود رجال الإسعاف ودورهم في إنقاذ الحالات الطارئة والتعامل معها باحترافية إنسانية.

وقدمت هيئة الإسعاف الشكر لطاقم الإسعاف ووصفتهم بصناع السعادة، الذين يسطرون يوميًا قصص الحياة في كافة ربوع مصر وأرجائها.