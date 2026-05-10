الشمسية و4 كراسي بـ180 جنيها.. مرسى مطروح تعلن ضوابط الشواطئ للعام الحالي

أعلن مركــز ومدينــة مرسي مطروح عن ضوابط وتعليمات هامة " لاصحاب تراخيص الشماسي " لصيف 2026 " .

لافتة ارشادية

حيث تم وضع بعض الضوابط لنتظيم دخو ل الشاطئ منها إلتزام مقدم الطلب لاستخراج رخصة تشوين شماسي بوضع لافتة إرشادية معلن بها اسم صاحب الرخصة ورقم هاتفه .

180 شمسية و4 كراسي

كما تم تحديد سعر الشماسي أو برجولة 4 كراسي + ترابيزة 180 جنية مع توفير توفير صندوق قمامة لكل رخصة يتم وضعها خلف كل رخصة .

كما تم التوجية لكل رخصة بإلتزام كل رخصة بتوفير محددات للشاطئ لتحديد المناطق المحظورة للسباحة و عدم تواجد البدلات علي الشواطئ الا بعد صدور ترخيص للبدالات .

توفير لايف جاكت

كما تم التوجية بتوفير 4 لايف جاكت وعدد 2 طوق نجاة والا يزيد عدد الافراد علي البدال عن ستة أفراد فقط مغع قيام أصحاب البدلات المتقدمين سرعة إصدار التراخيص الخاصة بهم .

وشدد مجلس مرسي مطروح انه من يخالف التعليمات الصادرة يتم تطبيق لائحة الضوابط الخاصة بالشواطئ التي قد تصل إلي إلغاء الترخيص الصادر له .