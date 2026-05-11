الإشراف العام
محافظات

مرسي مطروح: فتح باب تقدم المستأجرين لتراخيص الشماسي بالشواطئ العامة لصيف 2026

ايمن محمود

أعلن اللواء محمد رجب رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، عن بدء فتح باب التقديم ابتداء من اليوم الاثنين لتلقي الطلبات لتراخيص الشواطئ للشماسي والاشغالات في الموسم الصيفي السياحي لصيف 2026  .

180سعر الشمسية 

تم تحديد سعر الايجار اليومي للشماسي أو برجولة 4 كراسي وترابيزة 180 جنية ، وعلي من يرغب التوجه للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة مرسي مطروح ، طبقاً لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ مطروح .

الأوراق المطلوبة 

وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح ، إن المستندات المطلوبة للتقدم لتراخيص الشماسي لصيف 2026 وهي : بتقديم ايصالات السداد كامل الثمن لتراخيص لصيف العام الماضي 2025 ، ملف كرتون مدون فيه اسم صاحب الترخيص واسم الشاطئ ورقم التليفون ، صورة البطاقة الرقم القومي سارية .
الشروط  موضحاً أن المستندات المطلوبة للحصول علي الاشغالات المؤقتة بالكورنيش الشرقي وهي ، بتقديم ايصالات السداد كامل الثمن لتراخيص لصيف العام الماضي 2025 ، وصورة البطاقة الرقم القومي سارية ، علي أن تكون الإقامة للمتقدم مطروح ، وان لايقل السن عن 18 سنة والا يزيد عن 60 سنة ، التقدم بطلب يوضح به نوع وموقع الاشغال ، علما بأنه لايوجد رخص اشغالات مؤقتة في الشواطئ المطورة الكورنيش الغربي من الميناء القديمة حتي منطقة البوسيت .

ونشرت الصفحة الرسمية لمركز ومدينة مرسى مطروح ، إعلان التقدم ، والشروط والمستندات المطلوبة لتراخيص الشماسي والأشغالات لتقديمها بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمجلس، اعتبارا من اليوم الاثنين لجميع شباب مطروح الراغبين بالعمل والاستفادة من موسم الصيف 2026 كأحد أهم مصادر الدخل لاهالي مطروح  .

ضوابط للمستاجرين

وأصدرت مدينة مرسى مطروح ضوابط وتعليمات هامة للمستأجرين من الشباب " أصحاب تراخيص الشماسي " لصيف 2026 " ، وهي كالآتي :-
- إلتزام مقدم الطلب لاستخراج رخصة تشوين شماسي بوضع لافتة إرشادية معلن بها اسم صاحب الرخصة ورقم هاتفه .
- سعر الشماسي أو برجولة 4 كراسي وترابيزة 180 جنيه .
- توفير صندوق قمامة لكل رخصة يتم وضعها خلف كل رخصة .
- إلتزام كل رخصة بتوفير محددات للشاطئ لتحديد المناطق المحظورة للسباحة.
- عدم تواجد البدلات علي الشواطئ الا بعد صدور ترخيص للبدالات .
- توفير عدد 4 لايف جاكت وعدد 2 طوق نجاة والا يزيد عدد الافراد علي البدال عن ستة أفراد فقط .
- علي أصحاب البدلات المتقدمين سرعة إصدار التراخيص الخاصة بهم ، من يخالف التعليمات الصادرة يتم تطبيق لائحة الضوابط الخاصة بالشواطئ التي قد تصل إلي إلغاء الترخيص الصادر له .

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ مطروح بنشر والاعلان عن التقديم لتراخيص الاشغالات والشماسي لصيف 2026 .

دنيا وزوجها
