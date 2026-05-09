هبوط مفاجئ بكوبري حنيش اتجاه الإسكندرية يثير مخاوف المواطنين بمطروح

شهد كوبري حنيش في الاتجاه المؤدي إلى محافظة الإسكندرية هبوطًا مفاجئًا بالطريق، ما أثار حالة من القلق بين المواطنين ومستقلي الطريق، خاصة مع تزايد حركة السيارات على المحور الحيوي.

هبوط يمثل خطورة

وأكد عدد من الأهالي بمطروح أن الهبوط يمثل خطورة كبيرة على المارة وقائدي السيارات، مطالبين بسرعة تدخل الأجهزة التنفيذية والجهات المختصة لمعاينة موقع الهبوط واتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل عاجل، تجنبًا لوقوع أي حوادث قد تهدد الأرواح والممتلكات.

سرعة تدخل المحافظ

وناشد المواطنون اللواء محافظ مطروح بسرعة التحرك لإصلاح التلفيات وتأمين الطريق أمام المسافرين، حفاظًا على سلامة الجميع ومنعًا لتفاقم المشكلة خلال الفترة المقبلة.